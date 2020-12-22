https://ria.ru/20201222/poezdka-1590311682.html
Назван самый безопасный транспорт для дальних поездок
Назван самый безопасный транспорт для дальних поездок
Во время пандемии коронавируса безопаснее отправляться в дальние поездки на поезде или на самолете? На этот вопрос ответил в интервью радио Sputnik председатель РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T02:09
2020-12-22T02:09
2020-12-22T02:09
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Во время пандемии коронавируса безопаснее отправляться в дальние поездки на поезде или на самолете? На этот вопрос ответил в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.По его словам, очагами массового заражения, как показала практика, ни поезд, ни самолет не становятся. Но в наземном транспорте на одного человека приходится больше пространства, соответственно концентрация патогенов и риск заразиться ниже, считает председатель Союза пассажиров России. Кроме дополнительного пространства, поезда выигрывают еще и за счет лучшей вентиляции, добавил он. "В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, где все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха", – пояснил Кирилл Янков.Плюс к этому в поездах, в отличие от самолетов, есть возможность точнее настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, что понижает шанс заразиться. "В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха ", – заключил Кирилл Янков в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Во время пандемии коронавируса
безопаснее отправляться в дальние поездки на поезде или на самолете? На этот вопрос ответил в интервью радио Sputnik
председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
По его словам, очагами массового заражения, как показала практика, ни поезд, ни самолет не становятся. Но в наземном транспорте на одного человека приходится больше пространства, соответственно концентрация патогенов и риск заразиться ниже, считает председатель Союза пассажиров России.
"В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше", – сказал Кирилл Янков.
Кроме дополнительного пространства, поезда выигрывают еще и за счет лучшей вентиляции, добавил он.
"В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, где все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха", – пояснил Кирилл Янков.
Плюс к этому в поездах, в отличие от самолетов, есть возможность точнее настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, что понижает шанс заразиться.
"В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха ", – заключил Кирилл Янков в интервью радио Sputnik.