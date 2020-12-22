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Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
Жителя Петербурга, ранее подозреваемого в убийстве мужчины, которого СМИ идентифицировали как биолога Александра Каганского, отпустили после задержания, сообщил РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:17
2020-12-22T16:17
дальневосточный федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Жителя Петербурга, ранее подозреваемого в убийстве мужчины, которого СМИ идентифицировали как биолога Александра Каганского, отпустили после задержания, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.Ранее 19 декабря около дома на улице Замшина в Санкт-Петербурге было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имени погибшего не сообщалось. В качестве подозреваемого в убийстве был задержан 45-летний местный житель. Как сообщало во вторник городское следственное ведомство, его причастность к преступлению не установлена."По закону подозреваемый был задержан на 48 часов. По истечении этого времени его отпустили", - сказал собеседник агентства.По данным интернет-издания "Фонтанка", убитый - биолог Александр Каганский. В Дальневосточном федеральном университете подтвердили, что 19 декабря на 46-м году погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский.Информируя о ходе расследования, ГСУ сообщало, что причиной смерти мужчины на улице Замшина, по предварительным данным, стало падение с высоты. В качестве одной из версий его гибели рассматривается суицид, уточняло ведомство.
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дальневосточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания

16:17 22.12.2020
 
© Фото : сайт ДВФУАлександр Каганский
Александр Каганский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : сайт ДВФУ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Жителя Петербурга, ранее подозреваемого в убийстве мужчины, которого СМИ идентифицировали как биолога Александра Каганского, отпустили после задержания, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее 19 декабря около дома на улице Замшина в Санкт-Петербурге было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имени погибшего не сообщалось. В качестве подозреваемого в убийстве был задержан 45-летний местный житель. Как сообщало во вторник городское следственное ведомство, его причастность к преступлению не установлена.
"По закону подозреваемый был задержан на 48 часов. По истечении этого времени его отпустили", - сказал собеседник агентства.
По данным интернет-издания "Фонтанка", убитый - биолог Александр Каганский. В Дальневосточном федеральном университете подтвердили, что 19 декабря на 46-м году погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский.
Информируя о ходе расследования, ГСУ сообщало, что причиной смерти мужчины на улице Замшина, по предварительным данным, стало падение с высоты. В качестве одной из версий его гибели рассматривается суицид, уточняло ведомство.
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
21 декабря, 11:41
В ДВФУ рассказали об убитом в Петербурге ученом-генетике
 
Дальневосточный федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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