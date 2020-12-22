https://ria.ru/20201222/podarok-1590349117.html

Россияне назвали самый желанный новогодний подарок

Россияне назвали самый желанный новогодний подарок

Около 13% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка в этом году путевку на отдых, 12% опрошенных - деньги, 10% респондентов - мобильный телефон, РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:29

2020-12-22T11:29

2020-12-22T11:29

вциом

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_0:190:2850:1793_1920x0_80_0_0_e4194f133ba68df1a659f108b7ff55e2.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Около 13% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка в этом году путевку на отдых, 12% опрошенных - деньги, 10% респондентов - мобильный телефон, а 14% россиян и вовсе отказались бы от получения презентов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.При этом среди тех, кто намерен дарить подарки, 27% собираются вручить конфеты, спиртные напитки и деликатесы, причем подобные презенты хотят получить всего 9% респондентов. Далее в списке планируемых подарков – игрушки (21%), деньги (20%), сувениры (19%) и парфюмерия/косметика (18%), уточняется в опросе. Причем, согласно приведенным данным, впервые с 2005 года денежный презент готовит одна пятая часть опрошенных, предыдущий максимум - 14% россиян - был в 2018-2019 годах.Опрос был проведен в ноябре-декабре 2020 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201222/podarki-1590321669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество