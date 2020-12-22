https://ria.ru/20201222/podarok-1590349117.html
Россияне назвали самый желанный новогодний подарок
Россияне назвали самый желанный новогодний подарок
Около 13% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка в этом году путевку на отдых, 12% опрошенных - деньги, 10% респондентов - мобильный телефон, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:29
2020-12-22T11:29
2020-12-22T11:29
вциом
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Около 13% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка в этом году путевку на отдых, 12% опрошенных - деньги, 10% респондентов - мобильный телефон, а 14% россиян и вовсе отказались бы от получения презентов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.При этом среди тех, кто намерен дарить подарки, 27% собираются вручить конфеты, спиртные напитки и деликатесы, причем подобные презенты хотят получить всего 9% респондентов. Далее в списке планируемых подарков – игрушки (21%), деньги (20%), сувениры (19%) и парфюмерия/косметика (18%), уточняется в опросе. Причем, согласно приведенным данным, впервые с 2005 года денежный презент готовит одна пятая часть опрошенных, предыдущий максимум - 14% россиян - был в 2018-2019 годах.Опрос был проведен в ноябре-декабре 2020 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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вциом, общество
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Около 13% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка в этом году путевку на отдых, 12% опрошенных - деньги, 10% респондентов - мобильный телефон, а 14% россиян и вовсе отказались бы от получения презентов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ
.
"Самым желанным подарком в 2020 году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян (vs 17% в 2019 году), отказались бы от их получения 14% (в 2 раза меньше, чем в 2019 году — 31%)", - говорится в документе, который представлен главой центра Валерием Федоровым в МИА "Россия сегодня".
При этом среди тех, кто намерен дарить подарки, 27% собираются вручить конфеты, спиртные напитки и деликатесы, причем подобные презенты хотят получить всего 9% респондентов. Далее в списке планируемых подарков – игрушки (21%), деньги (20%), сувениры (19%) и парфюмерия/косметика (18%), уточняется в опросе. Причем, согласно приведенным данным, впервые с 2005 года денежный презент готовит одна пятая часть опрошенных, предыдущий максимум - 14% россиян - был в 2018-2019 годах.
Опрос был проведен в ноябре-декабре 2020 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.