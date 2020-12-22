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Новый год—2021
https://ria.ru/20201222/podarki-1590321669.html
Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки
Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки
Большая часть россиян планирует потратить не более пяти тысяч рублей на новогодние подарки, показало исследование "AliExpress Россия" и аналитического агентства РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:08
2020-12-22T09:15
новый год—2021
россия
alibaba group
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большая часть россиян планирует потратить не более пяти тысяч рублей на новогодние подарки, показало исследование "AliExpress Россия" и аналитического агентства ResearchMe, проведенное при участии 1,4 тысячи человек со всей России в возрасте от 18 до 65 лет."Семьдесят пять процентов россиян рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (от 10 тысяч рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России", - отмечается в сообщении AliExpress.Среди опрошенных 74% покупают подарки в торговых центрах, почти 40% выбирают интернет-площадки и маркетплейсы, 25% - ближайшие магазины, 17% делают подарки сами, а 6% посещают новогодние ярмарки, говорится в исследовании.В первую очередь жители страны готовят подарки для детей (57% опрошенных), затем для родителей (53%) и родственников (54%). Дарят подарки начальству на новый год лишь 6% опрошенных. При этом, согласно исследованию, только 7% россиян не собираются дарить подарки.Среди самых распространенных сувениров, которые жители страны собираются дарить на Новый год, - конфеты, чай, кофе, алкогольные напитки, фигурки и новогодние украшения. В предновогодний период на площадке AliExpress наибольший спрос россиян пришелся на электронику, игрушки, товары для хобби и смартфоны."AliExpress Россия" - совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
https://ria.ru/20201220/podarok-1590084354.html
https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html
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россия, alibaba group, общество

Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки

09:08 22.12.2020 (обновлено: 09:15 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыставка "Christmas Time. 100 дней до Нового года"
Выставка Christmas Time. 100 дней до Нового года - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большая часть россиян планирует потратить не более пяти тысяч рублей на новогодние подарки, показало исследование "AliExpress Россия" и аналитического агентства ResearchMe, проведенное при участии 1,4 тысячи человек со всей России в возрасте от 18 до 65 лет.
"Семьдесят пять процентов россиян рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (от 10 тысяч рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России", - отмечается в сообщении AliExpress.
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В первую очередь жители страны готовят подарки для детей (57% опрошенных), затем для родителей (53%) и родственников (54%). Дарят подарки начальству на новый год лишь 6% опрошенных. При этом, согласно исследованию, только 7% россиян не собираются дарить подарки.
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"AliExpress Россия" - совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
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