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Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку
Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку
Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:35
2020-12-22T11:35
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать фрукты и газировку, а салаты с майонезом и копчености давать вообще не стоит, заявили опрошенные РИА Новости диетологи.Ежедневно допустимое количество сладостей зависит, прежде всего, от наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела, прописанной врачом диеты, уточнила детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина.Эксперт также посоветовала обращать внимание на состав сладостей. "Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров – такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать", - подчеркнула диетолог.Главное, по ее словам, чтобы ребенок ел конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Также, по словам специалистов, в детском праздничном меню не должно быть копченостей, острых блюд, жареного, с большим количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно предложить ребенку нежирные салаты без майонеза.Кроме того, лучше быть осторожнее с традиционными мандаринами и с другими фруктами, предупреждает аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова.Доступ к сладким и газированным напиткам диетологи также советуют ограничить.
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общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать фрукты и газировку, а салаты с майонезом и копчености давать вообще не стоит, заявили опрошенные РИА Новости диетологи.
Ежедневно допустимое количество сладостей зависит, прежде всего, от наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела, прописанной врачом диеты, уточнила детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина.
"Все индивидуально, но если со здоровьем все в порядке, то от трех конфет, съеденных после полноценного приема пищи, плохо не будет", - сказала она.
Эксперт также посоветовала обращать внимание на состав сладостей. "Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров – такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать", - подчеркнула диетолог.
Главное, по ее словам, чтобы ребенок ел конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Также, по словам специалистов, в детском праздничном меню не должно быть копченостей, острых блюд, жареного, с большим количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно предложить ребенку нежирные салаты без майонеза.
Кроме того, лучше быть осторожнее с традиционными мандаринами и с другими фруктами, предупреждает аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова.
"Мандарины и все цитрусовые, ягоды лучше ограничить, у каждого ребенка должна быть индивидуальная дозировка, потому что употребление их в большом количестве у ребенка может вызвать псевдоаллергические реакции: сухость кожи, зуд, покраснения", - отметила она.
Доступ к сладким и газированным напиткам диетологи также советуют ограничить.