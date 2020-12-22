https://ria.ru/20201222/pitanie-1590351004.html

Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку

Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку

Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:35

2020-12-22T11:35

2020-12-22T11:43

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать фрукты и газировку, а салаты с майонезом и копчености давать вообще не стоит, заявили опрошенные РИА Новости диетологи.Ежедневно допустимое количество сладостей зависит, прежде всего, от наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела, прописанной врачом диеты, уточнила детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина.Эксперт также посоветовала обращать внимание на состав сладостей. "Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров – такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать", - подчеркнула диетолог.Главное, по ее словам, чтобы ребенок ел конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Также, по словам специалистов, в детском праздничном меню не должно быть копченостей, острых блюд, жареного, с большим количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно предложить ребенку нежирные салаты без майонеза.Кроме того, лучше быть осторожнее с традиционными мандаринами и с другими фруктами, предупреждает аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова.Доступ к сладким и газированным напиткам диетологи также советуют ограничить.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/koronavirus-1588976633.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/dieta-1588513639.html

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