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"Деда Мороза" оштрафовали за пикет на Красной площади
"Деда Мороза" оштрафовали за пикет на Красной площади
Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей мужчину, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил РИА Новости во вторник его... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:36
2020-12-22T13:36
дед мороз
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происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей мужчину, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Альдаев."Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения акции и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данное решение будет обжаловано", - рассказал собеседник агентства.В середине ноября мужчина вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Его задержали вместе с "гномами-помощниками", но на них протокол составлять не стали."Деду Морозу" по вышеуказанной статье КоАП РФ грозил штраф в 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.Закон о митингах запрещает любые пикеты, даже одиночные, на Красной площади и в непосредственной близости от Кремля. Список мероприятий, которые там могут проводиться, ограничен Парадом Победы, празднованием Дня России и так далее.
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дед мороз, москва, происшествия

"Деда Мороза" оштрафовали за пикет на Красной площади

13:36 22.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНовогодняя ёлка на Красной площади в Москве
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей мужчину, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Альдаев.
"Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения акции и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данное решение будет обжаловано", - рассказал собеседник агентства.
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В середине ноября мужчина вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Его задержали вместе с "гномами-помощниками", но на них протокол составлять не стали.
"Деду Морозу" по вышеуказанной статье КоАП РФ грозил штраф в 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Закон о митингах запрещает любые пикеты, даже одиночные, на Красной площади и в непосредственной близости от Кремля. Список мероприятий, которые там могут проводиться, ограничен Парадом Победы, празднованием Дня России и так далее.
Мужчина в костюме Деда Мороза в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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