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https://ria.ru/20201222/peterburg-1590455059.html
Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге
Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:15
2020-12-22T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую."На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", - сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования."Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", - заключил губернатор Петербурга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге

19:15 22.12.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую.
"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", - сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.
По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
"Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", - заключил губернатор Петербурга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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