https://ria.ru/20201222/peterburg-1590455059.html

Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге

Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:15

2020-12-22T19:15

2020-12-22T19:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую."На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", - сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования."Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", - заключил губернатор Петербурга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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