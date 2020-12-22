https://ria.ru/20201222/peterburg-1590455059.html
Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге
Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:15
2020-12-22T19:15
2020-12-22T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_a138dec0d008eea95cd1b966d6a89a3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую."На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", - сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования."Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", - заключил губернатор Петербурга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую.
"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", - сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.
По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
"Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", - заключил губернатор Петербурга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.