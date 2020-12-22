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Бывший глава Перми Самойлов стал вице-премьером краевого правительства
Бывший глава Перми Самойлов стал вице-премьером краевого правительства
Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря начал работать в правительстве Пермского края в качестве вице-премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:23
2020-12-22T10:23
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вадим самойлов
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пермский край
политика
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ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря начал работать в правительстве Пермского края в качестве вице-премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.Неделю назад Самойлов подал в отставку с поста главы Перми, мотивировав решение переходом на другую работу. Депутаты гордумы поддержали решение градоначальника.Самойлов родился в 1962 году в Перми, окончил политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", обучался в аспирантуре. Работал в коммерческих организациях, избирался депутатом законодательного собрания Пермской области. В 2013 году являлся руководителем администрации губернатора Пермского края. Был назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года стал главой администрации города. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был избран на пятилетний срок главой Перми.
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пермская область, вадим самойлов, пермь, пермский край, политика

Бывший глава Перми Самойлов стал вице-премьером краевого правительства

10:23 22.12.2020
 
© Фото : Администрация города ПермиДмитрий Самойлов
Дмитрий Самойлов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Администрация города Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря начал работать в правительстве Пермского края в качестве вице-премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.
"Заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов приступил к работе с 22 декабря", — сказали в пресс-службе. Он будет курировать образование, культуру и спорт.
Алексей Демкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:45
В Перми сменился градоначальник
Неделю назад Самойлов подал в отставку с поста главы Перми, мотивировав решение переходом на другую работу. Депутаты гордумы поддержали решение градоначальника.
Самойлов родился в 1962 году в Перми, окончил политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", обучался в аспирантуре. Работал в коммерческих организациях, избирался депутатом законодательного собрания Пермской области. В 2013 году являлся руководителем администрации губернатора Пермского края. Был назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года стал главой администрации города. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был избран на пятилетний срок главой Перми.
 
Пермская областьВадим СамойловПермьПермский крайПолитика
 
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