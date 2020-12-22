https://ria.ru/20201222/perm-1590330773.html

Бывший глава Перми Самойлов стал вице-премьером краевого правительства

Бывший глава Перми Самойлов стал вице-премьером краевого правительства

Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря начал работать в правительстве Пермского края в качестве вице-премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:23

2020-12-22T10:23

2020-12-22T10:23

пермская область

вадим самойлов

пермь

пермский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589256758_0:21:550:330_1920x0_80_0_0_e0154eab7ad06855030e6827fb2aee55.jpg

ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря начал работать в правительстве Пермского края в качестве вице-премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.Неделю назад Самойлов подал в отставку с поста главы Перми, мотивировав решение переходом на другую работу. Депутаты гордумы поддержали решение градоначальника.Самойлов родился в 1962 году в Перми, окончил политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", обучался в аспирантуре. Работал в коммерческих организациях, избирался депутатом законодательного собрания Пермской области. В 2013 году являлся руководителем администрации губернатора Пермского края. Был назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года стал главой администрации города. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был избран на пятилетний срок главой Перми.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/perm-1589360755.html

пермская область

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермская область, вадим самойлов, пермь, пермский край, политика