https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590408756.html

"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму

"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:19

2020-12-22T15:19

2020-12-22T15:19

алексей неижпапа

роман бессмертный

военно-морские силы украины

константин косачев

минск

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_99d97c613fb202c80a032eebbca6c6a4.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому Черноморского флоту, заявил, что Россия никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости силой вернуть Крым и Донбасс Украине путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл-Харбор".Косачев подчеркнул, что Россия "никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы". "Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма, любо другой составной части российской территории, будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать", - отметил политик.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".

https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590336677.html

минск

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей неижпапа, роман бессмертный, военно-морские силы украины, константин косачев, минск, киев, в мире