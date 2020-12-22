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"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму
"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:19
2020-12-22T15:19
алексей неижпапа
роман бессмертный
военно-морские силы украины
константин косачев
минск
киев
в мире
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому Черноморского флоту, заявил, что Россия никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости силой вернуть Крым и Донбасс Украине путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл-Харбор".Косачев подчеркнул, что Россия "никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы". "Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма, любо другой составной части российской территории, будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать", - отметил политик.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
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алексей неижпапа, роман бессмертный, военно-морские силы украины, константин косачев, минск, киев, в мире

"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму

15:19 22.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому Черноморского флоту, заявил, что Россия никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости силой вернуть Крым и Донбасс Украине путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл-Харбор".
"На Украине псевдопатриотическая, а по сути националистическая истерия. Остается надеяться, что эта истерия не до конца захватила власть имущих на Украине, потому что любая попытка решать конфликт на юго-востоке силовым путем уже будет нарушением имеющихся договоренностей, в частности минских соглашений", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Косачев подчеркнул, что Россия "никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы". "Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма, любо другой составной части российской территории, будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать", - отметил политик.
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:48
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
 
Алексей НеижпапаРоман БессмертныйВоенно-морские силы УкраиныКонстантин КосачевМинскКиевВ мире
 
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