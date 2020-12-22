"Смерти подобно". Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в связи со словами украинского политолога, предложившего устроить "Перл-Харбор" российскому Черноморского флоту, заявил, что Россия никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости силой вернуть Крым и Донбасс Украине путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл-Харбор".
"На Украине псевдопатриотическая, а по сути националистическая истерия. Остается надеяться, что эта истерия не до конца захватила власть имущих на Украине, потому что любая попытка решать конфликт на юго-востоке силовым путем уже будет нарушением имеющихся договоренностей, в частности минских соглашений", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Косачев подчеркнул, что Россия "никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы". "Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма, любо другой составной части российской территории, будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать", - отметил политик.
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".