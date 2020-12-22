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Пенсионный фонд Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской Федерации

Пенсионный фонд России (ПФР) является одним из трех государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T02:03

2020-12-22T02:03

2020-12-22T02:03

россия

пенсионный фонд рф

справки

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Пенсионный фонд России (ПФР) является одним из трех государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию. Фонд выступает ключевым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения.Координацию деятельности Пенсионного фонда РФ осуществляет министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Пенсионный фонд РСФСР был образован постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года. Современное название получил согласно постановлению Верховного совета РФ от 27 декабря 1991 года. Создание Пенсионного фонда позволило внедрить принципиально новый процесс финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм и стали формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов. Положением о Пенсионном фонде России, утвержденном 27 декабря 1991 года, был определен целевой характер денежных средств Пенсионного фонда, и закреплен запрет на их изъятие из бюджета ПФР на другие цели.Изначально основной функцией Пенсионного фонда России был сбор страховых взносов на финансирование выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Однако в 1992 году в ряде регионов страны был начат эксперимент по созданию единых пенсионных служб (ЕПС), осуществляющих одновременно назначение и выплату государственных пенсий. Дальнейшим развитием этого процесса стал указ президента РФ от 27 сентября 2000 года "О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации". Он рекомендовал органам региональной власти заключить с Пенсионным фондом РФ соглашения о передаче территориальным органам ПФР полномочий по назначению и выплате пенсий, находящихся на тот момент у органов социальной защиты регионов.В дальнейшем в ходе целого комплекса реформ пенсионного и социального обеспечения, осуществленных в России, функции Пенсионного фонда значительно расширились.В настоящее время на Пенсионный фонд России возложены следующие задачи: – учет прав граждан по обязательному пенсионному страхованию, государственному пенсионному и социальному обеспечению;– установление и выплата страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца;– установление и выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии и пенсии госслужащим;– предоставление федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера;– формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; – предоставление социальных выплат ветеранам, инвалидам, героям и другим гражданам, имеющим право на федеральные социальные льготы;– выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; – адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ;– ведение программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;– реализация международных соглашений.В соответствии с федеральным законом от "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (2001) бюджет Пенсионного фонда России формируется за счет: страховых взносов; средств федерального бюджета; сумм пеней и иных финансовых санкций; доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования; добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии; средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата; иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат.По итогам 2019 года общий объем доходов бюджета ПФР составил 8,78 триллиона рублей, общий объем расходов – 8,627 триллиона рублейВ 2020 году доходы бюджета ПФР утверждены в размере 8,937 триллиона рублей, расходы – 9,146 триллиона рублей. Информационная система Пенсионного фонда содержит сведения о пенсионных и социальных правах всех россиян, а также иностранных граждан, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсионный фонд России на основании международных соглашений осуществляет пенсионные выплаты в более чем ста странах мира. Среди зарубежных государств, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения по взаимному пенсионному обеспечению, наибольшее количество адресатов российских пенсий проживает в Белоруссии, Латвии, Болгарии, Эстонии и Украине.Пенсионный фонд осуществляет свою деятельность в федеральном масштабе на территории всей России, а также в городе Байконуре Республики Казахстан. Фонд представлен во всех крупных населенных пунктах страны и насчитывает более двух тысяч подразделений.В настоящее время обратиться практически за любой услугой Пенсионного фонда России можно не только напрямую в его клиентские службы, но и через многофункциональные центры, работающие по всей стране, а также через личный кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг. Руководство Пенсионным фондом осуществляет правление, которое проводит единую стратегию управления пенсионной системой России в соответствии с законодательством; определяет перспективные и текущие задачи Фонда, издает нормативные акты по вопросам пенсионного и социального обеспечения, а также деятельности ПФР в пределах своей компетенции.Председатель правления ПФР – Максим Топилин.Исполнительная дирекция Пенсионного фонда осуществляет управление средствами обязательного пенсионного страхования в соответствии с законодательством РФ и решениями правления ПФР. Контролирует деятельность отделений Фонда в субъектах РФ.При Пенсионном фонде действует Общественный совет – постоянно действующий коллегиально совещательно-консультативный орган ПФР, – главной задачей которого является общественный контроль за деятельностью Фонда, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в вопросах, относящихся к компетенции ПФР.В состав Общественного совета при ПФР входят представители работодателей, профсоюзов, научного и экспертного сообщества, СМИ и общественных организаций:Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках своей компетенции осуществляет межгосударственное и международное сотрудничество в области государственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, участвует в подготовке и реализации договоров и соглашений о социальном обеспечении с иностранными государствами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, справки