https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию

ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию

Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:22

2020-12-22T10:22

2020-12-22T12:04

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

воз

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.Она добавила, что "изменения вируса - это нормальное проявление". "Каждый вирус в течение своей жизни, своей эволюции меняется. Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения", - сказала она.Вуйнович отметила, что сейчас обнаружено много вариантов вируса, но не наблюдается значительного изменения его летальности или инфективности. По ее словам, ВОЗ ведет хороший надзор за поведением коронавируса, обменивается данными.Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли вакцины от COVID-19 эффективны против новых видов вируса, но в случае изменения, которое потребует адаптацию вакцины или новое средство, произвести такое будет несложно. "Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна", - сказала она.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590329726.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз, великобритания, общество