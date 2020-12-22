https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html
ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию
ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию
Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:22
2020-12-22T10:22
2020-12-22T12:04
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
воз
великобритания
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.Она добавила, что "изменения вируса - это нормальное проявление". "Каждый вирус в течение своей жизни, своей эволюции меняется. Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения", - сказала она.Вуйнович отметила, что сейчас обнаружено много вариантов вируса, но не наблюдается значительного изменения его летальности или инфективности. По ее словам, ВОЗ ведет хороший надзор за поведением коронавируса, обменивается данными.Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли вакцины от COVID-19 эффективны против новых видов вируса, но в случае изменения, которое потребует адаптацию вакцины или новое средство, произвести такое будет несложно. "Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна", - сказала она.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз, великобритания, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Новая разновидность коронавируса не поменяет пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в РФ Мелита Вуйнович
.
"На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение, и будет менять даже и пандемию",- заявила Вуйнович в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она добавила, что "изменения вируса - это нормальное проявление". "Каждый вирус в течение своей жизни, своей эволюции меняется. Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения", - сказала она.
Вуйнович отметила, что сейчас обнаружено много вариантов вируса, но не наблюдается значительного изменения его летальности или инфективности. По ее словам, ВОЗ ведет хороший надзор за поведением коронавируса, обменивается данными.
Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли вакцины от COVID-19 эффективны против новых видов вируса, но в случае изменения, которое потребует адаптацию вакцины или новое средство, произвести такое будет несложно. "Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна", - сказала она.
Ранее в Великобритании
обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.