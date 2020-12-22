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В Азове появился деревянный памятник гаишнику

В Азове появился деревянный памятник гаишнику

Памятник сотруднику ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль, появился в городе Азов Ростовской области возле здания... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T23:23

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2020-12-22T23:24

россия

азов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Памятник сотруднику ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль, появился в городе Азов Ростовской области возле здания местной Госавтоинспекции, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.По его словам, возле здания ГАИ в Азове находилось большое старое дерево, которое было решено спилить из соображений безопасности."Народные умельцы, которые работают по дереву в Азове, предложили установить на его месте памятник гаишнику", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что пень от старого дерева послужил постаментом, из другого дерева мастера вырезали фигуру сотрудника Госавтоинспекции. Его внешний вид придумывали совместно с местными полицейскими."Получился сотрудник ГАИ, который свистит в свисток и держит в руке жезл", - отметил представитель управления ГИБДД. По его словам, фигуру изготовили и установили бесплатно.

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россия, азов, ростовская область