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В Азове появился деревянный памятник гаишнику
В Азове появился деревянный памятник гаишнику
Памятник сотруднику ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль, появился в городе Азов Ростовской области возле здания... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T23:23
2020-12-22T23:23
2020-12-22T23:24
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Памятник сотруднику ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль, появился в городе Азов Ростовской области возле здания местной Госавтоинспекции, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.По его словам, возле здания ГАИ в Азове находилось большое старое дерево, которое было решено спилить из соображений безопасности."Народные умельцы, которые работают по дереву в Азове, предложили установить на его месте памятник гаишнику", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что пень от старого дерева послужил постаментом, из другого дерева мастера вырезали фигуру сотрудника Госавтоинспекции. Его внешний вид придумывали совместно с местными полицейскими."Получился сотрудник ГАИ, который свистит в свисток и держит в руке жезл", - отметил представитель управления ГИБДД. По его словам, фигуру изготовили и установили бесплатно.
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россия, азов, ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Юлия Насулина.
Памятник сотруднику ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль, появился в городе Азов Ростовской области
возле здания местной Госавтоинспекции, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
По его словам, возле здания ГАИ в Азове находилось большое старое дерево, которое было решено спилить из соображений безопасности.
"Народные умельцы, которые работают по дереву в Азове, предложили установить на его месте памятник гаишнику", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пень от старого дерева послужил постаментом, из другого дерева мастера вырезали фигуру сотрудника Госавтоинспекции. Его внешний вид придумывали совместно с местными полицейскими.
"Получился сотрудник ГАИ, который свистит в свисток и держит в руке жезл", - отметил представитель управления ГИБДД. По его словам, фигуру изготовили и установили бесплатно.