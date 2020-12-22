https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590415363.html

Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж

Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж

Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:53

2020-12-22T15:53

2020-12-22T15:53

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воронеж

нововоронеж

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ВОРОНЕЖ, 22 дек - РИА Новости. Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. Аленку демонтировали и отправили на хранение.В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.

https://ria.ru/20201221/alenka-1590272170.html

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россия, воронеж, нововоронеж, общество