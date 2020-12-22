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Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:53
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ВОРОНЕЖ, 22 дек - РИА Новости. Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. Аленку демонтировали и отправили на хранение.В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
https://ria.ru/20201221/alenka-1590272170.html
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россия, воронеж, нововоронеж, общество

Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж

15:53 22.12.2020
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 дек - РИА Новости. Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж, сообщает горадминистрация журналистам в WhatsApp.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. Аленку демонтировали и отправили на хранение.

"По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети "ВКонтакте", чтобы узнать мнение горожан по этому поводу. Опрос начнется сегодня и продлится месяц, его результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях", - говорится в сообщении.

Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 18:16
Появилось видео демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже
В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
 
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