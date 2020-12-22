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Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку
Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку
Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:30
2020-12-22T20:30
гассан саламе
стефан дюжаррик
николай младенов
совет безопасности оон
ливия
африка
в мире
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Должность спецпосланника остается вакантной с марта, когда в отставку ушел спецпредставитель генсека Гассан Саламе. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге кандидатура Младенова была одобрена Совбезом на прошлой неделе.Исполняющей обязанности спецпредставителя остается Стефани Уильямс.Как указал Дюжаррик, Младенов принял такое решение "по личным семейным причинам".
https://ria.ru/20201222/liviya-1590460272.html
https://ria.ru/20200629/1573591352.html
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гассан саламе, стефан дюжаррик, николай младенов, совет безопасности оон, ливия, африка, в мире

Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку

20:30 22.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 11 мая 2018
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 11 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"В понедельник Николай Младенов проинформировал генерального секретаря, что по истечении его срока в качестве спецкоординатора по Ближнему Востоку 31 декабря он подаст в отставку и не сможет занять должность спецпосланника по Ливии, на которую его рассматривали", - сказал Дюжаррик.

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Должность спецпосланника остается вакантной с марта, когда в отставку ушел спецпредставитель генсека Гассан Саламе. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге кандидатура Младенова была одобрена Совбезом на прошлой неделе.
Исполняющей обязанности спецпредставителя остается Стефани Уильямс.
Как указал Дюжаррик, Младенов принял такое решение "по личным семейным причинам".
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Гассан СаламеСтефан ДюжаррикНиколай МладеновСовет Безопасности ООНЛивияАфрикаВ мире
 
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