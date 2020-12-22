Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 11 мая 2018
ООН, 22 дек – РИА Новости. Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"В понедельник Николай Младенов проинформировал генерального секретаря, что по истечении его срока в качестве спецкоординатора по Ближнему Востоку 31 декабря он подаст в отставку и не сможет занять должность спецпосланника по Ливии, на которую его рассматривали", - сказал Дюжаррик.
Вчера, 19:53Турция продлила пребывание своих военных в Ливии
Должность спецпосланника остается вакантной с марта, когда в отставку ушел спецпредставитель генсека Гассан Саламе. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге кандидатура Младенова была одобрена Совбезом на прошлой неделе.
Исполняющей обязанности спецпредставителя остается Стефани Уильямс.
Как указал Дюжаррик, Младенов принял такое решение "по личным семейным причинам".