https://ria.ru/20201222/otstavka-1590464792.html

Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку

Кандидат на пост спецпосланника ООН по Ливии уходит в отставку

Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:30

2020-12-22T20:30

2020-12-22T20:30

гассан саламе

стефан дюжаррик

николай младенов

совет безопасности оон

ливия

африка

в мире

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ООН, 22 дек – РИА Новости. Николай Младенов, кандидатуру которого СБ ООН одобрил для назначения на должность спецпосланника по Ливии, заявил, что уходит в отставку, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Должность спецпосланника остается вакантной с марта, когда в отставку ушел спецпредставитель генсека Гассан Саламе. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге кандидатура Младенова была одобрена Совбезом на прошлой неделе.Исполняющей обязанности спецпредставителя остается Стефани Уильямс.Как указал Дюжаррик, Младенов принял такое решение "по личным семейным причинам".

https://ria.ru/20201222/liviya-1590460272.html

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

ливия

африка

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гассан саламе, стефан дюжаррик, николай младенов, совет безопасности оон, ливия, африка, в мире