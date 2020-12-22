https://ria.ru/20201222/otstavka-1590373605.html

Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев

Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:11

2020-12-22T13:11

2020-12-22T13:11

александр высокинский

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590326891_712:309:2291:1197_1920x0_80_0_0_5b8fa2387f4dcb1c73e7184ab7cfb793.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области было принято заранее, однако сама кадровая перестановка произошла после принятия регионального и городского бюджетов, подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский принял предложение главы региона стать вице-губернатором.Он уточнил, что бюджетный процесс является очень трудоемким и "если начинаешь передвигать, то это достаточно сложно, и идет сбой".Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

https://ria.ru/20201222/otstavka-1590324765.html

https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр высокинский, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, политика