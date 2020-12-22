https://ria.ru/20201222/otstavka-1590373605.html
Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев
Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев
Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:11
2020-12-22T13:11
2020-12-22T13:11
александр высокинский
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области было принято заранее, однако сама кадровая перестановка произошла после принятия регионального и городского бюджетов, подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский принял предложение главы региона стать вице-губернатором.Он уточнил, что бюджетный процесс является очень трудоемким и "если начинаешь передвигать, то это достаточно сложно, и идет сбой".Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
https://ria.ru/20201222/otstavka-1590324765.html
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александр высокинский, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, политика