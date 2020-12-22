Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/otstavka-1590373605.html
Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев
Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев
Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:11
2020-12-22T13:11
александр высокинский
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590326891_712:309:2291:1197_1920x0_80_0_0_5b8fa2387f4dcb1c73e7184ab7cfb793.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области было принято заранее, однако сама кадровая перестановка произошла после принятия регионального и городского бюджетов, подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский принял предложение главы региона стать вице-губернатором.Он уточнил, что бюджетный процесс является очень трудоемким и "если начинаешь передвигать, то это достаточно сложно, и идет сбой".Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
https://ria.ru/20201222/otstavka-1590324765.html
https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590326891_732:328:2191:1423_1920x0_80_0_0_a73c83e1385e13a4791209d69a92f81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр высокинский, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, политика

Решение об отставке мэра Екатеринбурга приняли заранее, заявил Куйвашев

13:11 22.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГлава Екатеринбурга Александр Высокинский
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Решение об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, переходе его в правительство региона и назначении на его место первого заместителя главы области было принято заранее, однако сама кадровая перестановка произошла после принятия регионального и городского бюджетов, подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.
Во вторник Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский принял предложение главы региона стать вице-губернатором.
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
09:35
Ушедший в отставку мэр Екатеринбурга подвел итоги работы
"Почему в конце года (была сделана кадровая перестановка)? Потому что бюджет надо было принять. Со всеми все было решено несколько раньше. Но была договоренность, что мы принимаем бюджет и начинаем перенастройку", - сказал Куйвашев журналистам.
Он уточнил, что бюджетный процесс является очень трудоемким и "если начинаешь передвигать, то это достаточно сложно, и идет сбой".
Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
11:05
Куйвашев прокомментировал смену мэра в Екатеринбурге
 
Александр ВысокинскийЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
Лента новостейМолния