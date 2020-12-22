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Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию, городская дума поддержала это решение. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:23
2020-12-22T14:44
александр высокинский
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию, городская дума поддержала это решение. Исполняющим обязанности главы города стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский, в свою очередь, принял предложение главы региона стать вице-губернатором."Он (период нахождения на посту мэра. — Прим. ред.) &lt;...&gt; был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность (это был очень серьезный вызов, и мы с ним справились), это пандемия. Но, несмотря ни на что, мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым. — Прим. ред.) передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии. — Прим. ред.), для города сделаем еще больше", — сказал Высокинский журналистам.Как отметил Орлов, общей важной задачей для него и бывшего мэра является подготовка к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и сделать уральскую столицу более комфортной для каждого жителя.Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями. Другие новости региона читайте здесь&gt;&gt;
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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика

Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке

08:23 22.12.2020 (обновлено: 14:44 22.12.2020)
 
© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию, городская дума поддержала это решение.

"Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исполняющим обязанности главы города стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский, в свою очередь, принял предложение главы региона стать вице-губернатором.
"Он (период нахождения на посту мэра. — Прим. ред.) <...> был обусловлен серьезными вызовами: это и сквер, когда мы смогли сохранить стабильность (это был очень серьезный вызов, и мы с ним справились), это пандемия. Но, несмотря ни на что, мы в два раза увеличили объемы капитальных ремонтов, соцсферы, в полтора раза увеличили объемы нового строительства. Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым. — Прим. ред.) передаем дела с точки зрения именно преемственности. В две силы теперь, когда я в области, а Алексей Валерьевич здесь (в мэрии. — Прим. ред.), для города сделаем еще больше", — сказал Высокинский журналистам.
Как отметил Орлов, общей важной задачей для него и бывшего мэра является подготовка к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и сделать уральскую столицу более комфортной для каждого жителя.
Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.
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Александр ВысокинскийСвердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
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