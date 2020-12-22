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Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:39
2020-12-22T14:48
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за самолечения случаи коронавирусной инфекции.По его словам, подавляющее число людей в реанимации сами доводят себя до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию. В пример медик привел случай с женщиной, которую дети не пускали в больницу и лечили дома. Через пару недель ее госпитализировали с "выжженным" иммунитетом. Врачи, как пояснил Мишра, пытались ей помочь, но не смогли. В случаях тяжелого течения COVID-19, добавил он, у пациентов легкие "забиты тромбами".Мишра напомнил, что если у заболевшего уже два-три дня проявляются симптомы, то нужно обратиться к врачу, а через неделю можно сделать КТ, чтобы не пропустить признаки пневмонии. Кроме того, нужно внимательно следить за своим состоянием. Если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.Ранее инфекционист Мария Мясникова посоветовала пациентам с COVID-19, лечащимся дома, чаще лежать на животе и больше пить, а также заниматься дыхательной гимнастикой, но исключить физические нагрузки. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что если преждевременно прекратить лечение, то человек рискует повторно попасть в больницу. Поэтому он рекомендовал после выписки допивать до конца назначенные препараты, следить за кровью и сделать повторный анализ через две недели. Кроме того, Кондрахин посоветовал не усердствовать с физическими нагрузками и не переохлаждаться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

12:39 22.12.2020 (обновлено: 14:48 22.12.2020)
 
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Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за самолечения случаи коронавирусной инфекции.
По его словам, подавляющее число людей в реанимации сами доводят себя до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию. В пример медик привел случай с женщиной, которую дети не пускали в больницу и лечили дома. Через пару недель ее госпитализировали с "выжженным" иммунитетом. Врачи, как пояснил Мишра, пытались ей помочь, но не смогли. В случаях тяжелого течения COVID-19, добавил он, у пациентов легкие "забиты тромбами".
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Доктор Комаровский назвал самые глупые советы по лечению коронавируса
Мишра напомнил, что если у заболевшего уже два-три дня проявляются симптомы, то нужно обратиться к врачу, а через неделю можно сделать КТ, чтобы не пропустить признаки пневмонии. Кроме того, нужно внимательно следить за своим состоянием. Если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.
Ранее инфекционист Мария Мясникова посоветовала пациентам с COVID-19, лечащимся дома, чаще лежать на животе и больше пить, а также заниматься дыхательной гимнастикой, но исключить физические нагрузки. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что если преждевременно прекратить лечение, то человек рискует повторно попасть в больницу. Поэтому он рекомендовал после выписки допивать до конца назначенные препараты, следить за кровью и сделать повторный анализ через две недели. Кроме того, Кондрахин посоветовал не усердствовать с физическими нагрузками и не переохлаждаться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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