https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html

Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

Работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:39

2020-12-22T12:39

2020-12-22T14:48

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_482942ec5d473c95c23ea11d5018c6e1.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Работающий в "красной зоне" хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за самолечения случаи коронавирусной инфекции.По его словам, подавляющее число людей в реанимации сами доводят себя до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию. В пример медик привел случай с женщиной, которую дети не пускали в больницу и лечили дома. Через пару недель ее госпитализировали с "выжженным" иммунитетом. Врачи, как пояснил Мишра, пытались ей помочь, но не смогли. В случаях тяжелого течения COVID-19, добавил он, у пациентов легкие "забиты тромбами".Мишра напомнил, что если у заболевшего уже два-три дня проявляются симптомы, то нужно обратиться к врачу, а через неделю можно сделать КТ, чтобы не пропустить признаки пневмонии. Кроме того, нужно внимательно следить за своим состоянием. Если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.Ранее инфекционист Мария Мясникова посоветовала пациентам с COVID-19, лечащимся дома, чаще лежать на животе и больше пить, а также заниматься дыхательной гимнастикой, но исключить физические нагрузки. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что если преждевременно прекратить лечение, то человек рискует повторно попасть в больницу. Поэтому он рекомендовал после выписки допивать до конца назначенные препараты, следить за кровью и сделать повторный анализ через две недели. Кроме того, Кондрахин посоветовал не усердствовать с физическими нагрузками и не переохлаждаться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/komarovskiy-1587516443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество