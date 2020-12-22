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Кандидат в премьеры Армении призвал армию "присоединиться к народу"
Кандидат в премьеры Армении призвал армию "присоединиться к народу"
Оппозиционный кандидат в премьеры Армении Вазген Манукян в ходе организованного во вторник митинга противников главы правительства Никола Пашиняна призвал армию РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:58
2020-12-22T14:07
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в премьеры Армении Вазген Манукян в ходе организованного во вторник митинга противников главы правительства Никола Пашиняна призвал армию и полицию "присоединиться к народу".Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
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никол пашинян, армения, в мире

Кандидат в премьеры Армении призвал армию "присоединиться к народу"

13:58 22.12.2020 (обновлено: 14:07 22.12.2020)
 
© Sputnik / Asatur YesayantsВазген Манукян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении
Вазген Манукян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в премьеры Армении Вазген Манукян в ходе организованного во вторник митинга противников главы правительства Никола Пашиняна призвал армию и полицию "присоединиться к народу".

"Я призываю армию незамедлительно выступить с заявлением и присоединиться к народу, я призываю полицию присоединиться к народу. Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали Родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", - сказал Манукян.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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