https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590354304.html

В Армении начался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

В Армении начался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

Митинг, который организовали около 20 оппозиционных армянских партий с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, стартовал на площади Республики в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:55

2020-12-22T11:55

2020-12-22T12:04

дашнакцутюн

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Митинг, который организовали около 20 оппозиционных армянских партий с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, стартовал на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства Армении, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие аплодисментами приветствовали жителей Сюникской области, которые сорвали в понедельник визит Пашиняна в регион."Мы должны продолжить их начинание, пока не избавимся от турецкой "пятой колонны", - сказал один из организаторов митинга политолог Андраник Теванян.Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян призвал заменить лозунг "Армения без Никола" на "Армения без него. "Это имя раздражает людей", - сказал он. Оппозиционер призвал также не поддаваться на провокации.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог. 2020-12-22T11:55 true PT0M19S

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дашнакцутюн, никол пашинян, армения, в мире