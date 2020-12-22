https://ria.ru/20201222/ograblenie-1590459102.html

В Москве мужчина попытался ограбить банк

В Москве мужчина попытался ограбить банк

Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:42

2020-12-22T19:42

2020-12-22T23:29

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице.Отмечается, что около 18:00 поступило сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая "предметом, похожим на пистолет"."Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", — говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские разыскивают подозреваемого.

https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия