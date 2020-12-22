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В Москве мужчина попытался ограбить банк
В Москве мужчина попытался ограбить банк
Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:42
2020-12-22T19:42
2020-12-22T23:29
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице.Отмечается, что около 18:00 поступило сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая "предметом, похожим на пистолет"."Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", — говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские разыскивают подозреваемого.
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гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве
, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице.
Отмечается, что около 18:00 поступило сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая "предметом, похожим на пистолет".
"Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", — говорится в сообщении.
Добавляется, что полицейские разыскивают подозреваемого.