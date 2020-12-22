Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/ograblenie-1590459102.html
В Москве мужчина попытался ограбить банк
В Москве мужчина попытался ограбить банк
Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:42
2020-12-22T23:29
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_b5a4fd41906208c60806aa91c81e277f.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице.Отмечается, что около 18:00 поступило сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая "предметом, похожим на пистолет"."Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", — говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские разыскивают подозреваемого.
https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_709:467:2817:2048_1920x0_80_0_0_9782d9eea76344ef7db1bc4318befa49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, москва, происшествия

В Москве мужчина попытался ограбить банк

19:42 22.12.2020 (обновлено: 23:29 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он выстрелил и ушел, ничего не взяв, сообщает ГУ МВД по столице.
Отмечается, что около 18:00 поступило сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая "предметом, похожим на пистолет".
"Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв", — говорится в сообщении.
Добавляется, что полицейские разыскивают подозреваемого.
Такси - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 10:31
Москвича избили и ограбили в такси
 
ГУМВДМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния