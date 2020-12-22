Вышел последний бумажный номер "Огонька"
15:13 22.12.2020 (обновлено: 15:28 22.12.2020)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке "Старый добрый Новый год"
"Огонек", который вышел в этот понедельник,— уникальный. Это последний "бумажный" номер, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года,— с тех пор, как "Огонек" купил издательский дом "Коммерсантъ" по решению своего владельца. Выйдет, правда, еще один номер на следующей неделе — последний уже онлайн, но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год,— интрига", - говорится на сайте.
Сотрудников "Огонька", как следует из материала сайта, известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД.
"Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД "Коммерсантъ" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый. За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы "совместного проживания" заботу искренне благодарим", - указано на сайте.
В конце октября Telegram-канал "Brief@незыгарь уже сообщал, что ИД "Коммерсант" якобы перестанет выпускать "Огонек". Однако тогда ни главный редактор и генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, ни главный редактор самого "Огонька" Сергей Агафонов в разговоре с РИА Новости эту информацию не подтвердили.