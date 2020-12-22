https://ria.ru/20201222/ogonek-1590407674.html

Вышел последний бумажный номер "Огонька"

Вышел последний бумажный номер "Огонька"

Вышедший в понедельник "Огонек" будет последним бумажным выпуском издания, на следующей неделе журнал выйдет онлайн, а дальнейшая его судьба неизвестна,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:13

2020-12-22T15:13

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культура

россия

огонек (журнал)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вышедший в понедельник "Огонек" будет последним бумажным выпуском издания, на следующей неделе журнал выйдет онлайн, а дальнейшая его судьба неизвестна, соответствующее сообщение опубликовано на сайте "Коммерсанта", владеющего журналом.Сотрудников "Огонька", как следует из материала сайта, известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД.В конце октября Telegram-канал "Brief@незыгарь уже сообщал, что ИД "Коммерсант" якобы перестанет выпускать "Огонек". Однако тогда ни главный редактор и генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, ни главный редактор самого "Огонька" Сергей Агафонов в разговоре с РИА Новости эту информацию не подтвердили.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/1579519887.html

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россия, огонек (журнал), общество