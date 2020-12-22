https://ria.ru/20201222/obyski-1590354036.html

В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта

В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта

Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке исламистского теракта, сообщили в ведомстве на официальной странице в Twitter. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:54

2020-12-22T11:54

2020-12-22T12:02

сирия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1920x0_80_0_0_b47e4affe46c1558449dbd49768340da.jpg

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке исламистского теракта, сообщили в ведомстве на официальной странице в Twitter.Указано, что в следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских.Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ, запрещенной в России. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.В декабре 2019 года на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви. Улицы в районе рынка были перекрыты, как и вокзал Zoologischer Garten, который находится поблизости. Ряд немецких СМИ сообщили о задержании на рынке двух граждан Сирии, один из задержанных якобы был в розыске. Позже полиция заявила, что тревога была ложной.

https://ria.ru/20201220/terakt-1590100577.html

сирия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, берлин (город), в мире