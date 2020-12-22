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В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта
В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта
Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке исламистского теракта, сообщили в ведомстве на официальной странице в Twitter. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:54
2020-12-22T12:02
сирия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке исламистского теракта, сообщили в ведомстве на официальной странице в Twitter.Указано, что в следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских.Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ, запрещенной в России. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.В декабре 2019 года на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви. Улицы в районе рынка были перекрыты, как и вокзал Zoologischer Garten, который находится поблизости. Ряд немецких СМИ сообщили о задержании на рынке двух граждан Сирии, один из задержанных якобы был в розыске. Позже полиция заявила, что тревога была ложной.
https://ria.ru/20201220/terakt-1590100577.html
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сирия, берлин (город), в мире

В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта

11:54 22.12.2020 (обновлено: 12:02 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке исламистского теракта, сообщили в ведомстве на официальной странице в Twitter.
"Сегодня с шести утра (8.00 мск) по ордеру генпрокуратуры Берлина мы проводим обыски у лица, которое предположительно имеет исламистские взгляды, в районе Марцан по подозрению в подготовке тяжкого преступления", - говорится в заявлении полиции.
Указано, что в следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских.
Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ, запрещенной в России. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.
В декабре 2019 года на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви. Улицы в районе рынка были перекрыты, как и вокзал Zoologischer Garten, который находится поблизости. Ряд немецких СМИ сообщили о задержании на рынке двух граждан Сирии, один из задержанных якобы был в розыске. Позже полиция заявила, что тревога была ложной.
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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СМИ: задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене
 
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