В Берлине прошли обыски из-за подозрений в подготовке теракта
11:54 22.12.2020 (обновлено: 12:02 22.12.2020)
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
"Сегодня с шести утра (8.00 мск) по ордеру генпрокуратуры Берлина мы проводим обыски у лица, которое предположительно имеет исламистские взгляды, в районе Марцан по подозрению в подготовке тяжкого преступления", - говорится в заявлении полиции.
Указано, что в следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских.
Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ, запрещенной в России. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.
В декабре 2019 года на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви. Улицы в районе рынка были перекрыты, как и вокзал Zoologischer Garten, который находится поблизости. Ряд немецких СМИ сообщили о задержании на рынке двух граждан Сирии, один из задержанных якобы был в розыске. Позже полиция заявила, что тревога была ложной.