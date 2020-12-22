https://ria.ru/20201222/nomer-1590331024.html

Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Госдума приняла закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:24

2020-12-22T10:24

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вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб.Инициатива была внесена в нижнюю палату в августе этого года.Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112; благодаря этой инициативе будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.Кроме того, в законе дается определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), а также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112."Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб "112" по всей стране", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба Думы.

https://ria.ru/20201117/mitingi-1585015624.html

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вячеслав володин, госдума рф, общество