https://ria.ru/20201222/nds-1590346697.html

В Совфеде оценили идею освободить малоимущих от НДС на продукты

В Совфеде оценили идею освободить малоимущих от НДС на продукты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, говоря с RT об идее директора Института социальных исследований и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:20

2020-12-22T11:20

2020-12-22T11:20

россия

денис мантуров

валерий рязанский

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, говоря с RT об идее директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, высказал мнение, что администрировать подобную меру будет сложно.Однако, по мнению сенатора, подобное желание похвально. Рязанский пояснил, что на полках лежит как товар с НДС, так и без него. Он предложил повысить материальное состояние малоимущих и пенсионеров при помощи различных выплат: ежемесячных, единовременных и других.Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил возвращать пенсионерам и малоимущим НДС в размере 10-20 процентов, чтобы они могли сократить расходы на продукты.В начале недели глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила рассмотреть вариант введения продуктовых карточек, социальное питание или товары первой необходимости для малоимущих россиян.

https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

россия

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россия, денис мантуров, валерий рязанский, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика