https://ria.ru/20201222/natsbezopasnost-1590433135.html

Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов

Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:05

2020-12-22T17:05

2020-12-22T22:38

василий пискарев

андрей климов

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госдума рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности хотят привлекать иностранных агентов, которые продолжат нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.НКО и физлицам-иноагентам, которые в РФ в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранцев, лиц без гражданства целенаправленно собирают сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых может быть использовано против безопасности РФ, за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для решения вопроса о включении их в реестр, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Правительство и Верховный суд РФ инициативу поддержали.Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесли в Госдуму проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.

https://ria.ru/20201222/kleveta-1590430697.html

https://ria.ru/20201207/nko-1588008573.html

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василий пискарев, андрей климов, россия, госдума рф, общество