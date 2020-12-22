Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/natsbezopasnost-1590433135.html
Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов
Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов
Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:05
2020-12-22T22:38
василий пискарев
андрей климов
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589473101_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_50bd1d8694039aed05f09b7dd80dbc1e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности хотят привлекать иностранных агентов, которые продолжат нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.НКО и физлицам-иноагентам, которые в РФ в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранцев, лиц без гражданства целенаправленно собирают сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых может быть использовано против безопасности РФ, за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для решения вопроса о включении их в реестр, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Правительство и Верховный суд РФ инициативу поддержали.Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесли в Госдуму проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.
https://ria.ru/20201222/kleveta-1590430697.html
https://ria.ru/20201207/nko-1588008573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589473101_155:0:1095:705_1920x0_80_0_0_13f7d237f2600fa51ad567b2a4d642fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, андрей климов, россия, госдума рф, общество

Госдума в I чтении приняла проект о наказании для иноагентов

17:05 22.12.2020 (обновлено: 22:38 22.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.
Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. Изменения предлагаются в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности хотят привлекать иностранных агентов, которые продолжат нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 16:53
Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети
Согласно инициативе, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.
НКО и физлицам-иноагентам, которые в РФ в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранцев, лиц без гражданства целенаправленно собирают сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых может быть использовано против безопасности РФ, за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для решения вопроса о включении их в реестр, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Правительство и Верховный суд РФ инициативу поддержали.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:22
В Совете Европы призвали Госдуму воздержаться от принятия закона об НКО
Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесли в Госдуму проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.
 
Василий ПискаревАндрей КлимовРоссияГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния