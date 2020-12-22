https://ria.ru/20201222/narushenie-1590413331.html

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19

Торговому центру "Охотный ряд" в центре Москвы грозит штраф в один миллион рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:46

2020-12-22T15:46

2020-12-22T15:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Торговому центру "Охотный ряд" в центре Москвы грозит штраф в один миллион рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский."ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд". Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ". Выявленные факты могут учитываться при назначении наказания" - сказал он.Поповский отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://realty.ria.ru/20201216/evropeyskiy-1589562311.html

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва