Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами
11:32 22.12.2020 (обновлено: 11:36 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
"К сожалению, на данный момент коллеги из Голландии не согласились на наши предложения, поэтому мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения с Нидерландами. Мы по-прежнему открыты для переговоров, но на данный момент прогресса в переговорах нет, и мы идем по пути денонсации", - сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта. Позднее министерство сообщало, что предложение Нидерландов по изменению соглашения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу; при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект.