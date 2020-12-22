https://ria.ru/20201222/nalogi-1590350000.html

Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами

Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами

Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:32

2020-12-22T11:32

2020-12-22T11:36

госдума рф

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

нидерланды

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта. Позднее министерство сообщало, что предложение Нидерландов по изменению соглашения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу; при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект.

https://ria.ru/20201106/nalogooblozhenie-1583370823.html

россия

нидерланды

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госдума рф, россия, министерство финансов рф (минфин россии), нидерланды, экономика