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Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами
Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами
Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:32
2020-12-22T11:36
госдума рф
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
нидерланды
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта. Позднее министерство сообщало, что предложение Нидерландов по изменению соглашения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу; при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект.
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госдума рф, россия, министерство финансов рф (минфин россии), нидерланды, экономика

Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами

11:32 22.12.2020 (обновлено: 11:36 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:22
Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
"К сожалению, на данный момент коллеги из Голландии не согласились на наши предложения, поэтому мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения с Нидерландами. Мы по-прежнему открыты для переговоров, но на данный момент прогресса в переговорах нет, и мы идем по пути денонсации", - сказал Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта. Позднее министерство сообщало, что предложение Нидерландов по изменению соглашения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу; при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект.
 
Госдума РФРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)НидерландыЭкономика
 
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