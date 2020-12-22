https://ria.ru/20201222/nalichnye-1590392750.html
В России разрешили оплату транспортных и школьных карт наличными
В России разрешили оплату транспортных и школьных карт наличными
Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:17
2020-12-22T14:17
2020-12-22T14:30
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Это было сделано в целях предотвращения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако запрет затронул и некоторые транспортные и школьные карты.В Госдуме заявляли, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения отмывания средств, так как списывать деньги с таких карт можно только для оплаты проезда на общественном транспорте, питания в школах и дополнительного образования.Порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и далее используется для оплаты соответствующих услуг.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20201219/nalichnye-1589995682.html
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