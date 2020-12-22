Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/nalichnye-1590392750.html
В России разрешили оплату транспортных и школьных карт наличными
В России разрешили оплату транспортных и школьных карт наличными
Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:17
2020-12-22T14:30
госдума рф
анатолий аксаков
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:46:2730:1582_1920x0_80_0_0_8c5b5958e69173275dad6a8e9580cae3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Это было сделано в целях предотвращения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако запрет затронул и некоторые транспортные и школьные карты.В Госдуме заявляли, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения отмывания средств, так как списывать деньги с таких карт можно только для оплаты проезда на общественном транспорте, питания в школах и дополнительного образования.Порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и далее используется для оплаты соответствующих услуг.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20201219/nalichnye-1589995682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a9898595bed45d32d773832e0789ab89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, анатолий аксаков, россия, владимир путин, общество

В России разрешили оплату транспортных и школьных карт наличными

14:17 22.12.2020 (обновлено: 14:30 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБесконтактная оплата в московском метро
Бесконтактная оплата в московском метро - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Это было сделано в целях предотвращения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако запрет затронул и некоторые транспортные и школьные карты.
В Госдуме заявляли, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения отмывания средств, так как списывать деньги с таких карт можно только для оплаты проезда на общественном транспорте, питания в школах и дополнительного образования.
Порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и далее используется для оплаты соответствующих услуг.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 02:17
Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными
 
Госдума РФАнатолий АксаковРоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
Лента новостейМолния