https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590428938.html

Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса

Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса

Роспотребнадзор запросил у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Великобритании информацию о мутации коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:46

2020-12-22T16:46

2020-12-22T16:57

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

великобритания

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Великобритании информацию о мутации коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, великобритания