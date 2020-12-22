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Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса
Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса
Роспотребнадзор запросил у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Великобритании информацию о мутации коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:46
2020-12-22T16:46
2020-12-22T16:57
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Великобритании информацию о мутации коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, великобритания