https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590428582.html
Попова заявила об отсутствии в России британского штамма коронавируса
Попова заявила об отсутствии в России британского штамма коронавируса
В России не обнаружили тех мутаций коронавируса, о которых сообщила Великобритания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:46
2020-12-22T16:46
2020-12-22T17:55
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
дания
нидерланды
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В России не обнаружили тех мутаций коронавируса, о которых сообщила Великобритания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он подчеркнула, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию и изучает генетические особенности изменения коронавируса. Так, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм, добавила Попова. Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения и также напрямую из Великобритании. "И мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными", — заключила Попова.О том, что на юго-востоке Англии обнаружили новую разновидность коронавируса, получившую название VUI-202012/01, стало известно 14 декабря. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, к тому времени штамм уже несколько недель распространялся не только по Великобритании, но и в Дании и Нидерландах. По данным британских медиков, он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/london-1590337685.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, дания, нидерланды, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В России не обнаружили тех мутаций коронавируса, о которых сообщила Великобритания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Он подчеркнула, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию и изучает генетические особенности изменения коронавируса. Так, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации.
"Среди исследованных в Российской Федерации при таком плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", — сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что очевидных рисков, связанных с британским штаммом, в России пока нет.
Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм, добавила Попова. Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения и также напрямую из Великобритании.
"И мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными", — заключила Попова.
О том, что на юго-востоке Англии
обнаружили новую разновидность коронавируса, получившую название VUI-202012/01, стало известно 14 декабря. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, к тому времени штамм уже несколько недель распространялся не только по Великобритании, но и в Дании
и Нидерландах. По данным британских медиков, он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.