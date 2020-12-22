https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590428582.html

Попова заявила об отсутствии в России британского штамма коронавируса

Попова заявила об отсутствии в России британского штамма коронавируса

В России не обнаружили тех мутаций коронавируса, о которых сообщила Великобритания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:46

2020-12-22T16:46

2020-12-22T17:55

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

дания

нидерланды

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_7ac80c1678f5324f089aef46e7a9bceb.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В России не обнаружили тех мутаций коронавируса, о которых сообщила Великобритания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он подчеркнула, что Роспотребнадзор внимательнейшим образом отслеживает ситуацию и изучает генетические особенности изменения коронавируса. Так, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм, добавила Попова. Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения и также напрямую из Великобритании. "И мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияние никоим образом. Вакцины остаются эффективными", — заключила Попова.О том, что на юго-востоке Англии обнаружили новую разновидность коронавируса, получившую название VUI-202012/01, стало известно 14 декабря. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, к тому времени штамм уже несколько недель распространялся не только по Великобритании, но и в Дании и Нидерландах. По данным британских медиков, он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/london-1590337685.html

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590329726.html

великобритания

дания

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, дания, нидерланды, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество