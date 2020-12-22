https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590427767.html

В России выявили 1424 мутации коронавируса

В России выявили 1424 мутации коронавируса

В России на сегодня обнаружено 1424 мутации коронавируса, но это обычная ситуация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:43

2020-12-22T16:43

2020-12-22T21:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России на сегодня обнаружено 1424 мутации коронавируса, но это обычная ситуация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, центр "Вектор" был включен как референс-центр в базу ВОЗ по диагностике новой коронавирусной инфекции. Более 5 тысяч биологических образцов из всех регионов РФ уже поступили в центр, проведены полные исследования."И на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку - Прим. ред.) и патогенности", - сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.В России не обнаружено тех мутаций коронавируса, о которых говорится в Великобритании, подчеркнула Попова."Среди исследованных в Российской Федерации при таком плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", - сказала глава Роспотребнадзора.По ее словам, мутация коронавируса в этой стране связана со спайковым белком - белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590314742.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590264353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Попова: В России обнаружено 1424 мутаций коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщила о том, сколько мутаций коронавируса выявлено на территории Российской Федерации. 2020-12-22T16:43 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество