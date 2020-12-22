https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590378232.html

ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и сообщать об обнаружении вызывающих... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:24

2020-12-22T13:24

2020-12-22T14:24

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

воз

великобритания

дания

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и сообщать об обнаружении вызывающих озабоченность мутаций, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.ВОЗ рекомендует, чтобы применение всех базовых медико-санитарных и социальных мер продолжалось, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда необходимо, отметила она.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/investor-1590377186.html

https://ria.ru/20201222/shtamm-1590361953.html

великобритания

дания

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз, великобритания, дания, нидерланды, в мире