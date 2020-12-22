https://ria.ru/20201222/muraveva-1590462975.html

Ирина Муравьева заболела COVID-19

Ирина Муравьева заболела COVID-19

Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусом, она лечится дома, сказала РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 22.12.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

ирина муравьева

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусом, она лечится дома, сказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Народная артистка России Ирина Муравьева родилась в 1949 году. За годы своего творчества она сыграло множество ролей в спектаклях и кино. Самые известные фильмы с ее участием - "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", "Артистка из Грибова". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ирина муравьева