https://ria.ru/20201222/muraveva-1590462975.html
Ирина Муравьева заболела COVID-19
Ирина Муравьева заболела COVID-19
Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусом, она лечится дома, сказала РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:21
2020-12-22T20:21
2020-12-22T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
ирина муравьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151865/99/1518659947_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_7086baf40fa30f68c2691d10b0f1e542.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусом, она лечится дома, сказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Народная артистка России Ирина Муравьева родилась в 1949 году. За годы своего творчества она сыграло множество ролей в спектаклях и кино. Самые известные фильмы с ее участием - "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", "Артистка из Грибова". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151865/99/1518659947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a545c9490471b79f7b23a16c46c84ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ирина муравьева