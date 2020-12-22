https://ria.ru/20201222/murashko-1590425769.html
Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусной инфекцией в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:36
2020-12-22T16:36
2020-12-22T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусной инфекцией в регионах России не наблюдается.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество