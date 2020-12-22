https://ria.ru/20201222/murashko-1590425769.html

Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусной инфекцией в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:36

2020-12-22T16:36

2020-12-22T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_8d0199eaca35dbc33af9e85eac8b5644.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусной инфекцией в регионах России не наблюдается.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, общество