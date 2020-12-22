Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/msp-1590329186.html
Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП
Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:13
2020-12-22T10:25
вэб
максим решетников
александр браверман
корпорация мсп
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590329903_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2deed7340cd38be481c1e1e4f1308a9d.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича вместо Александра Бравермана, сообщается на сайте правительства.По данным на сайте мэра Москвы, Исаевич занимает должность замруководителя департамента предпринимательства с декабря 2018 года.Распоряжение также закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с гендиректором "ЮниЗоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития, с помощью которого государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития – ВЭБу, на базе которого будет создан мощный инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.
https://ria.ru/20201214/monogoroda-1589203671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590329903_187:0:1423:927_1920x0_80_0_0_30d42a96248b0f7614cb30cc3e69def6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вэб, максим решетников, александр браверман, корпорация мсп, михаил мишустин, экономика

Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП

10:13 22.12.2020 (обновлено: 10:25 22.12.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЗаместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича вместо Александра Бравермана, сообщается на сайте правительства.
По данным на сайте мэра Москвы, Исаевич занимает должность замруководителя департамента предпринимательства с декабря 2018 года.
"Новым генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Возглавлявший корпорацию Александр Браверман освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - сообщает кабмин РФ.
Распоряжение также закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с гендиректором "ЮниЗоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.
Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития, с помощью которого государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития – ВЭБу, на базе которого будет создан мощный инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 19:09
Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
 
ВЭБМаксим РешетниковАлександр БраверманКорпорация МСПМихаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
Лента новостейМолния