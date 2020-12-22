Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП
10:13 22.12.2020 (обновлено: 10:25 22.12.2020)
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЗаместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича вместо Александра Бравермана, сообщается на сайте правительства.
По данным на сайте мэра Москвы, Исаевич занимает должность замруководителя департамента предпринимательства с декабря 2018 года.
"Новым генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Возглавлявший корпорацию Александр Браверман освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - сообщает кабмин РФ.
Распоряжение также закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с гендиректором "ЮниЗоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.
Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития, с помощью которого государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития – ВЭБу, на базе которого будет создан мощный инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.