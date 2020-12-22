https://ria.ru/20201222/msp-1590329186.html

Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП

Мишустин назначил Александра Исаевича гендиректором Корпорации МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:13

2020-12-22T10:13

2020-12-22T10:25

вэб

максим решетников

александр браверман

корпорация мсп

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590329903_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2deed7340cd38be481c1e1e4f1308a9d.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым гендиректором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича вместо Александра Бравермана, сообщается на сайте правительства.По данным на сайте мэра Москвы, Исаевич занимает должность замруководителя департамента предпринимательства с декабря 2018 года.Распоряжение также закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с гендиректором "ЮниЗоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития, с помощью которого государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития – ВЭБу, на базе которого будет создан мощный инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.

https://ria.ru/20201214/monogoroda-1589203671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, максим решетников, александр браверман, корпорация мсп, михаил мишустин, экономика