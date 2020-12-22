https://ria.ru/20201222/most-1590351583.html

Межведомственная комиссия Минтранса одобрила возведение Ленского моста

Межведомственная комиссия Минтранса одобрила возведение Ленского моста

Проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:37

2020-12-22T11:37

2020-12-22T11:37

республика саха (якутия)

река лена

дальний восток

айсен николаев

сбербанк россии

якутск

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ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.По словам руководителя республики, первая часть проекта, связанная с подготовительными работами, находится на госэкспертизе.Ранее сообщалось, что Сбербанк профинансирует концессию по строительству моста через реку Лена в Якутске, открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось. Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей. Ленский мост обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии.

https://ria.ru/20201222/lisa-1590324522.html

https://ria.ru/20201220/prokuror-1590119259.html

река лена

дальний восток

якутск

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река лена, дальний восток, айсен николаев, сбербанк россии, якутск