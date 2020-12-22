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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201222/most-1590351583.html
Межведомственная комиссия Минтранса одобрила возведение Ленского моста
Межведомственная комиссия Минтранса одобрила возведение Ленского моста
Проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:37
2020-12-22T11:37
республика саха (якутия)
река лена
дальний восток
айсен николаев
сбербанк россии
якутск
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ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.По словам руководителя республики, первая часть проекта, связанная с подготовительными работами, находится на госэкспертизе.Ранее сообщалось, что Сбербанк профинансирует концессию по строительству моста через реку Лена в Якутске, открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось. Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей. Ленский мост обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии.
https://ria.ru/20201222/lisa-1590324522.html
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река лена, дальний восток, айсен николаев, сбербанк россии, якутск

Межведомственная комиссия Минтранса одобрила возведение Ленского моста

11:37 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Вчера состоялась межведомственная комиссия, которая готовилась с августа. Строительство моста поддержано, внесено уже на следующий уровень — уровень правительства России, и единственный пока неурегулированный вопрос — это вопрос долей финансирования. Думаю, что мы свою правоту докажем, и в конечном итоге проект начнет реализовываться в тех параметрах, в которых мы его закладывали", - сказал Николаев журналистам.
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По словам руководителя республики, первая часть проекта, связанная с подготовительными работами, находится на госэкспертизе.
"Что касается проектирования, то на вчерашней межведомственной комиссии особое внимание было обращено на то, чтобы он проектировался таким образом, чтобы исключить обледенение, имевшее место на мосту через Татарский пролив. Никогда в мире в таких экстремальных природных условиях такие мосты не строились", - отметил Николаев.
Ранее сообщалось, что Сбербанк профинансирует концессию по строительству моста через реку Лена в Якутске, открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей.
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В феврале 2020 года между правительством Якутии и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось. Инвестиционный проект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.
Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей. Ленский мост обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии.
 
Республика Саха (Якутия)Река ЛенаДальний ВостокАйсен НиколаевСбербанк РоссииЯкутск
 
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