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https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html
Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
Новые маршруты для общественного транспорта будут созданы в Москве в следующем году, также закупят 340 новых вагонов метро и 400 электробусов, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:23
2020-12-22T08:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые маршруты для общественного транспорта будут созданы в Москве в следующем году, также закупят 340 новых вагонов метро и 400 электробусов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.Заммэра добавил, что новый поезд метро "Москва 2020" будет также курсировать по БКЛ.
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максим ликсутов , москва, общество

Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году

08:23 22.12.2020 (обновлено: 08:27 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие второго участка Некрасовской линии метро
Открытие второго участка Некрасовской линии метро - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые маршруты для общественного транспорта будут созданы в Москве в следующем году, также закупят 340 новых вагонов метро и 400 электробусов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.
"Будем создавать новые маршруты городского транспорта, придёт почти 340 единиц новых вагонов метро, 400 электробусов, будут приходить новые автобусы, трамваи, больше 100 единиц. Мы сделаем все, чтобы поездки на городском транспорте были комфортные", — сообщил Ликсутов.
Метро - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 00:36
Несколько станций московского метро закрыли для ввода нового участка БКЛ
Заммэра добавил, что новый поезд метро "Москва 2020" будет также курсировать по БКЛ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
 
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