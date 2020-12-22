https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html

Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году

Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году

Новые маршруты для общественного транспорта будут созданы в Москве в следующем году, также закупят 340 новых вагонов метро и 400 электробусов, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:23

2020-12-22T08:23

2020-12-22T08:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые маршруты для общественного транспорта будут созданы в Москве в следующем году, также закупят 340 новых вагонов метро и 400 электробусов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.Заммэра добавил, что новый поезд метро "Москва 2020" будет также курсировать по БКЛ.

https://ria.ru/20201212/metro-1588869336.html

москва

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максим ликсутов , москва, общество