https://ria.ru/20201222/moroz-1590418770.html

В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов

В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов

Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:06

2020-12-22T16:06

2020-12-22T16:06

дед мороз

таймыр

красноярский край

республика хакасия

общество

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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По ее данным, сильные морозы простоят с 23 по 25 декабря.По данным синоптиков, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва будет лавиноопасно.

https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html

таймыр

красноярский край

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, таймыр, красноярский край, республика хакасия, общество