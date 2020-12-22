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В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:06
2020-12-22T16:06
дед мороз
таймыр
красноярский край
республика хакасия
общество
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По ее данным, сильные морозы простоят с 23 по 25 декабря.По данным синоптиков, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва будет лавиноопасно.
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красноярский край
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дед мороз, таймыр, красноярский край, республика хакасия, общество

В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов

16:06 22.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОстров Татышева на реке Енисей в Красноярске
Остров Татышева на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По ее данным, сильные морозы простоят с 23 по 25 декабря.
Заснеженные машины в одном из дворов в Краснодаре после снегопада - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
15:10
Россиян предупредили о резких изменениях погоды
"В северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского МР -45, -50°, в Эвенкийском МР и на севере Туруханского района -50, -55°. 23 декабря на севере центральных районов морозная погода, температура воздуха -30, -35°, ночью местами -38, -43 градуса", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.
В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва будет лавиноопасно.
 
Дед МорозТаймырКрасноярский крайРеспублика ХакасияОбщество
 
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