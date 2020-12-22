https://ria.ru/20201222/moroz-1590418770.html
В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:06
2020-12-22T16:06
2020-12-22T16:06
дед мороз
таймыр
красноярский край
республика хакасия
общество
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Морозы от минус 30 и до минус 55 градусов ожидаются со среды в разных территориях Красноярского края - от Таймыра до центральных районов, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По ее данным, сильные морозы простоят с 23 по 25 декабря.По данным синоптиков, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва будет лавиноопасно.
https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html
таймыр
красноярский край
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дед мороз, таймыр, красноярский край, республика хакасия, общество