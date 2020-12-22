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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/monastyr-1590410940.html
Сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили приставов в монастырь
Сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили приставов в монастырь
Прихожане Среднеуральского женского монастыря, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), не пустили на территорию обители... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:33
2020-12-22T15:50
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Прихожане Среднеуральского женского монастыря, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), не пустили на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, прибывших для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.В епархии отметили, что земельные участки под комплексом монастыря предоставлены ей для осуществления религиозной деятельности, также и все договоры по вопросам деятельности монастыря заключены лишь с ней. "Поэтому, когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, они не своё личное сооружение возводят, но Русской православной церкви", - подчеркнули в епархии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область

Сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили приставов в монастырь

15:33 22.12.2020 (обновлено: 15:50 22.12.2020)
 
© РИА НовостиСудебные приставы у входа в Среднеуральский женский монастырь. 22 декабря 2020
Судебные приставы у входа в Среднеуральский женский монастырь. 22 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости
Судебные приставы у входа в Среднеуральский женский монастырь. 22 декабря 2020
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Прихожане Среднеуральского женского монастыря, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), не пустили на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, прибывших для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Ранее екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Суд назначил экспертизу монастыря и принял меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.
"Сегодня на территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы. На территорию бывшего Среднеуральского монастыря прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы. По предварительной информации, на территорию захваченного монастыря запустили лишь эксперта", - сказала собеседница агентства.
В епархии отметили, что земельные участки под комплексом монастыря предоставлены ей для осуществления религиозной деятельности, также и все договоры по вопросам деятельности монастыря заключены лишь с ней. "Поэтому, когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, они не своё личное сооружение возводят, но Русской православной церкви", - подчеркнули в епархии.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Русская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
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