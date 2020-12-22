https://ria.ru/20201222/mks-1590312942.html

Следующий выход космонавтов на МКС в открытый космос планируют отложить

Следующий выход космонавтов на МКС в открытый космос планируют отложить

Очередной выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) может быть перенесен с весны на лето 2021 года, следует РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:06

2020-12-22T03:06

2020-12-22T11:45

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Очередной выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) может быть перенесен с весны на лето 2021 года, следует из предварительной программы полета станции, составленной Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-48 намечается в марте следующего года. Его должны были выполнить летающие в настоящее время на станции российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.Согласно программе полета МКС, которая еще пока не утверждена, выход ВКД-48 может быть отложен на июнь 2021 года. В этом случае его осуществят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые отправятся на станцию в апреле на корабле "Союз МС-18".Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости, что график полетов на следующий год еще не утвержден.По информации на сайте госкорпорации, во время выхода ВКД-48 будут проведены работы по подготовке к расстыковке модуля "Пирс" от МКС и прибытию на его место нового российского модуля "Наука": отключение антенны системы сближения "Курс" модуля "Пирс", отвод грузовой стрелы от "Пирса" и снятие стыковочной мишени с этого модуля. Также космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" - эту задачу не удалось выполнить в ходе предыдущего выхода в ноябре. Кроме того, если останется время, то на модуле "Поиск" установят аппаратуру экспериментов "Выносливость" и "Тест".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201220/kosmos-1590088144.html

https://ria.ru/20201214/korabl-1589047890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука