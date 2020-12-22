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https://ria.ru/20201222/mgppu-1590191501.html
Ученые определили, как отрыв от родителей влияет на цели молодых людей
Ученые определили, как отрыв от родителей влияет на цели молодых людей
Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили связь между целеполаганием юношей и девушек и особенностями РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:00
2020-12-22T14:35
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили связь между целеполаганием юношей и девушек и особенностями их психологической сепарации от родителей. Эти данные лягут в основу программ психологической помощи, чтобы научить молодых людей принимать ответственность за самостоятельную реализацию планов и целей. Результаты опубликованы в журнале "Психолого-педагогические исследования".Современная семья остается достаточно консервативной с точки зрения передачи подрастающему поколению базовых норм и ценностей, считают специалисты МГППУ. Когда наступает время отпустить ребенка, далеко не все родители готовы с ним психологически "расстаться", чтобы он начал самостоятельно строить собственную жизнь.По мнению ученых, важно, чтобы процесс психологического отделения молодого человека от родительской семьи завершался своевременно. Это позволит юношам и девушкам выйти на новый уровень отношений с родителями, реализовать свои профессиональные и личностные возможности во взрослой жизни, создать собственную семью.Ученые МГППУ определили, как связана с особенностями постановки и реализации целей психологическая сепарация юношей и девушек из полных семей от своих родителей. Они пришли к выводу, что психологическое отделение от родителей в студенческом возрасте важно для развития целеполагания в разных сферах жизнедеятельности.Структурная модель психологической сепарации включает несколько компонентов — эмоциональную (уменьшение зависимости от родительского неодобрения); конфликтную (свобода от чрезмерных чувств вины, тревоги, недоверия, ответственности); аттитюдную (оценка ситуации на основе своего личного опыта, а не опыта родителей) и функциональную (способность человека обеспечить свое существование отдельно от родителей).В ходе исследования, ученые МГППУ установили, что юноши быстрее, чем девушки, достигают эмоционального отделения от матери и отца, аттитюдной и функциональной сепарации от матери. Они демонстрируют большую эмоциональную независимость, принятие ответственных решений, самостоятельность в повседневной жизни от родителей. Юношам свойственны такие ценности-цели, как "продуктивная жизнь", "непримиримость" и "эффективность". Они более удовлетворены осуществлением целей и результативностью жизни.Девушки проявляют большую психологическую зависимость от родителей, стремятся сохранять эмоционально близкие, поддерживающие отношения с матерью, руководствуются мнением, советами родителей в принятии важных решений. Они направлены на реализацию таких традиционных ценностей-целей, как "любовь", "счастливая семейная жизнь" и "аккуратность".Юношам особенно полезна психологическая сепарация от обоих родителей, девушкам — от отца. Отцы больше поддерживают отделение как юношей, так и девушек, поощряют достижение ими независимости от родительского одобрения, суждений и позиции.По мнению авторов, результаты исследования помогут разработать программы дифференцированной психологической помощи юношам и девушкам в принятии ответственности за самостоятельную постановку и реализацию планов и целей в различных сферах своей жизни."Нам удалось раскрыть особенности психологического отделения от родителей юношей и девушек, проживающих в полных родительских семьях. Это вносит вклад в теоретическое осмысление психологических закономерностей и путей становления личности в студенческом возрасте", — рассказала доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Анна Литвинова.В дальнейшем исследователи планируют изучать процессы психологической сепарации как ресурса развития целеполагания у студентов из разных типов семей — неполных, проблемных, межэтнических, различающихся внутренними проблемными напряжениями и противоречиями.
https://ria.ru/20200603/1572343036.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), общество

Ученые определили, как отрыв от родителей влияет на цели молодых людей

09:00 22.12.2020 (обновлено: 14:35 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАбитуриенты Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза изучают списки рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов
Абитуриенты Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза изучают списки рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили связь между целеполаганием юношей и девушек и особенностями их психологической сепарации от родителей. Эти данные лягут в основу программ психологической помощи, чтобы научить молодых людей принимать ответственность за самостоятельную реализацию планов и целей. Результаты опубликованы в журнале "Психолого-педагогические исследования".
Современная семья остается достаточно консервативной с точки зрения передачи подрастающему поколению базовых норм и ценностей, считают специалисты МГППУ. Когда наступает время отпустить ребенка, далеко не все родители готовы с ним психологически "расстаться", чтобы он начал самостоятельно строить собственную жизнь.
По мнению ученых, важно, чтобы процесс психологического отделения молодого человека от родительской семьи завершался своевременно. Это позволит юношам и девушкам выйти на новый уровень отношений с родителями, реализовать свои профессиональные и личностные возможности во взрослой жизни, создать собственную семью.
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Ученые МГППУ определили, как связана с особенностями постановки и реализации целей психологическая сепарация юношей и девушек из полных семей от своих родителей. Они пришли к выводу, что психологическое отделение от родителей в студенческом возрасте важно для развития целеполагания в разных сферах жизнедеятельности.
Структурная модель психологической сепарации включает несколько компонентов — эмоциональную (уменьшение зависимости от родительского неодобрения); конфликтную (свобода от чрезмерных чувств вины, тревоги, недоверия, ответственности); аттитюдную (оценка ситуации на основе своего личного опыта, а не опыта родителей) и функциональную (способность человека обеспечить свое существование отдельно от родителей).
В ходе исследования, ученые МГППУ установили, что юноши быстрее, чем девушки, достигают эмоционального отделения от матери и отца, аттитюдной и функциональной сепарации от матери. Они демонстрируют большую эмоциональную независимость, принятие ответственных решений, самостоятельность в повседневной жизни от родителей. Юношам свойственны такие ценности-цели, как "продуктивная жизнь", "непримиримость" и "эффективность". Они более удовлетворены осуществлением целей и результативностью жизни.
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Девушки проявляют большую психологическую зависимость от родителей, стремятся сохранять эмоционально близкие, поддерживающие отношения с матерью, руководствуются мнением, советами родителей в принятии важных решений. Они направлены на реализацию таких традиционных ценностей-целей, как "любовь", "счастливая семейная жизнь" и "аккуратность".
Юношам особенно полезна психологическая сепарация от обоих родителей, девушкам — от отца. Отцы больше поддерживают отделение как юношей, так и девушек, поощряют достижение ими независимости от родительского одобрения, суждений и позиции.
По мнению авторов, результаты исследования помогут разработать программы дифференцированной психологической помощи юношам и девушкам в принятии ответственности за самостоятельную постановку и реализацию планов и целей в различных сферах своей жизни.
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"Нам удалось раскрыть особенности психологического отделения от родителей юношей и девушек, проживающих в полных родительских семьях. Это вносит вклад в теоретическое осмысление психологических закономерностей и путей становления личности в студенческом возрасте", — рассказала доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Анна Литвинова.
В дальнейшем исследователи планируют изучать процессы психологической сепарации как ресурса развития целеполагания у студентов из разных типов семей — неполных, проблемных, межэтнических, различающихся внутренними проблемными напряжениями и противоречиями.
 
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