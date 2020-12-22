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Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19

Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19

Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно, заявил столичный мэр Сергей РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:34

2020-12-22T16:34

2020-12-22T16:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно, заявил столичный мэр Сергей Собянин."Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно", - сказал мэр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Собянин подчеркнул, что действующие меры необходимо строго соблюдать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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