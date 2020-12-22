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Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно, заявил столичный мэр Сергей РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:34
2020-12-22T16:34
2020-12-22T16:42
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно, заявил столичный мэр Сергей Собянин."Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно", - сказал мэр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Собянин подчеркнул, что действующие меры необходимо строго соблюдать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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