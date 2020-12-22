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Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров
Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров
Неизвестные избили мэра Броваров Игоря Сапожко, сообщил во вторник глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:50
2020-12-22T13:50
бровары
виталий кличко
киев
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Неизвестные избили мэра Броваров Игоря Сапожко, сообщил во вторник глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.Во вторник ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на дом мэра Броваров Игоря Сапожко, который находится в селе Гнидын Киевской области. Главу горсовета якобы избили и ограбили, когда он находился со своей семьей."Я как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - написал Кличко.В пресс-службе областного управления полиции подтверждают информацию о нападении на семью в Броварах, однако пока не готовы подтвердить личность потерпевшего."Мы пока не можем подтверждать информацию о потерпевших, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Группа неизвестных лиц в селе Гнидын проникла в дом, где напали на семью. Угрожая физической расправой, они украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли в неизвестном направлении. Сейчас проходит ряд оперативно-розыскных мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Киевской области.В мэрии города Бровары утверждают, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном. "Игоря Васильевича нет, он заболел и находится на больничном. Сегодня не пришел на работу. Сказали, что заболел", - сообщили РИА Новости в приемной мэра.
https://ria.ru/20201221/prigovor-1590219202.html
https://ria.ru/20201209/napadenie-1588479047.html
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бровары, виталий кличко, киев, украина, в мире

Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров

13:50 22.12.2020
 
© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Киевский городской совет
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Неизвестные избили мэра Броваров Игоря Сапожко, сообщил во вторник глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
Во вторник ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о нападении на дом мэра Броваров Игоря Сапожко, который находится в селе Гнидын Киевской области. Главу горсовета якобы избили и ограбили, когда он находился со своей семьей.
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"Я как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - написал Кличко.
В пресс-службе областного управления полиции подтверждают информацию о нападении на семью в Броварах, однако пока не готовы подтвердить личность потерпевшего.
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"Мы пока не можем подтверждать информацию о потерпевших, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Группа неизвестных лиц в селе Гнидын проникла в дом, где напали на семью. Угрожая физической расправой, они украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли в неизвестном направлении. Сейчас проходит ряд оперативно-розыскных мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Киевской области.
В мэрии города Бровары утверждают, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном. "Игоря Васильевича нет, он заболел и находится на больничном. Сегодня не пришел на работу. Сказали, что заболел", - сообщили РИА Новости в приемной мэра.
 
БроварыВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
 
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