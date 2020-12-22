https://ria.ru/20201222/mchs-1590405940.html
С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить
С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить
С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:06
2020-12-22T15:06
2020-12-22T16:03
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155219/02/1552190223_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_fd3915e148b11e634164ce6ac76e9ed7.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. В новых правилах противопожарного режима указано, что в случае возгорания должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаумов, ворот или ограждений, препятствующих въезду пожарной техники. Новые правила противопожарного режима были опубликованы на официальном портале ведомства. Они содержат изменения и дополнения в сравнении с действующими.
https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155219/02/1552190223_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_4074cfc1e0275840afcf60e71eca1e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество