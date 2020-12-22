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С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить
С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить
С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:06
2020-12-22T16:03
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. В новых правилах противопожарного режима указано, что в случае возгорания должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаумов, ворот или ограждений, препятствующих въезду пожарной техники. Новые правила противопожарного режима были опубликованы на официальном портале ведомства. Они содержат изменения и дополнения в сравнении с действующими.
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ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить

15:06 22.12.2020 (обновлено: 16:03 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтарые кварталы в центре Владивостока
Старые кварталы в центре Владивостока - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
В новых правилах противопожарного режима указано, что в случае возгорания должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаумов, ворот или ограждений, препятствующих въезду пожарной техники.

"Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения и сопроводить, мы будем требовать, чтобы его демонтировали, так как он будет препятствовать проезду. Если у него (шлагбаума) есть хозяин, лицо, которое его откроет, то это разрешено", — заявил Еникеев.

Новые правила противопожарного режима были опубликованы на официальном портале ведомства. Они содержат изменения и дополнения в сравнении с действующими.
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Ринат ЕникеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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