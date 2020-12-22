https://ria.ru/20201222/mchs-1590405940.html

С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить

С 1 января мешающие МЧС шлагбаумы во дворах будут сносить

С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:06

2020-12-22T15:06

2020-12-22T16:03

ринат еникеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. С первого января шлагбаумы, не отвечающие требуемым условиям, будут демонтированы, заявил на онлайн-пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. В новых правилах противопожарного режима указано, что в случае возгорания должна быть обеспечена возможность открытия шлагбаумов, ворот или ограждений, препятствующих въезду пожарной техники. Новые правила противопожарного режима были опубликованы на официальном портале ведомства. Они содержат изменения и дополнения в сравнении с действующими.

https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество