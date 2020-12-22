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Пол Маккартни стал человеком-оркестром в клипе "Find my way"
Пол Маккартни стал человеком-оркестром в клипе "Find my way"
Пол Маккартни выпустил клип на песню "Find my way", в котором в очередной раз доказал, что он великий музыкант. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:11
2020-12-22T07:11
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
пол маккартни
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пол Маккартни выпустил клип на песню "Find my way", в котором в очередной раз доказал, что он великий музыкант.Ролик снял режиссер Роман Коппола с использованием 46 камер. В нем Маккартни играет на всех инструментах, которые используются в композиции. Трек "Find my way" – первая песня в новом альбоме сэра Пола ("McCartney III") – на которую был снят клип. Премьера пластинки бывшего участника группы The Beatles состоялась в пятницу, 18 декабря, хотя изначально планировалось, что это произойдет 11 декабря. Но на 11 декабря был запланирован выход второго в этом году альбома Тейлор Свифт. Когда она узнала, что Маккартни хочет выпустить свой именно 11 декабря, она перенесла "Evermore" на 18 декабря. Когда выяснилось, что дату выхода "McCartney III" отложили на неделю, певица подвинула свой релиз обратно.
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), пол маккартни, the beatles

Пол Маккартни стал человеком-оркестром в клипе "Find my way"

07:11 22.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пол Маккартни выпустил клип на песню "Find my way", в котором в очередной раз доказал, что он великий музыкант.
Ролик снял режиссер Роман Коппола с использованием 46 камер. В нем Маккартни играет на всех инструментах, которые используются в композиции.
Трек "Find my way" – первая песня в новом альбоме сэра Пола ("McCartney III") – на которую был снят клип.
Премьера пластинки бывшего участника группы The Beatles состоялась в пятницу, 18 декабря, хотя изначально планировалось, что это произойдет 11 декабря. Но на 11 декабря был запланирован выход второго в этом году альбома Тейлор Свифт. Когда она узнала, что Маккартни хочет выпустить свой именно 11 декабря, она перенесла "Evermore" на 18 декабря. Когда выяснилось, что дату выхода "McCartney III" отложили на неделю, певица подвинула свой релиз обратно.
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Пол МаккартниThe Beatles
 
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