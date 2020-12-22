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В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
Состояние президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося COVID-19, по-прежнему остается стабильным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:45
2020-12-22T15:45
2020-12-22T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости. Состояние президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося COVID-19, по-прежнему остается стабильным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и работает удаленно. День спустя Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него усталость, головная боль и сухой кашель.Ежедневно Елисейский дворец или официальный представитель правительства Франции сообщают о стабильном состоянии Макрона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире