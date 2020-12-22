Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/lekarstva-1590377586.html
Путин подписал закон об обороте лекарственных средств
Путин подписал закон об обороте лекарственных средств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:21
2020-12-22T13:21
евразийский экономический союз
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589331214.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_95568c83c9d9327ecfc0c56740857a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин подписал закон об обороте лекарственных средств

13:21 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.
Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
Медики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 14:35Распространение нового коронавируса
В России продлили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19
 
Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
Лента новостейМолния