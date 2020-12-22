https://ria.ru/20201222/lekarstva-1590377586.html
Путин подписал закон об обороте лекарственных средств
Путин подписал закон об обороте лекарственных средств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:21
2020-12-22T13:21
2020-12-22T13:21
евразийский экономический союз
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589331214.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_95568c83c9d9327ecfc0c56740857a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, общество