https://ria.ru/20201222/lekarstva-1590377586.html

Путин подписал закон об обороте лекарственных средств

Путин подписал закон об обороте лекарственных средств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:21

2020-12-22T13:21

2020-12-22T13:21

евразийский экономический союз

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.

https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589331214.html

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евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, общество