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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:21
2020-12-22T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск рос на 54 копейки - до 75,34 рубля, курс евро - на 51 копейку, до 92,04 рубля.Стоимость нефти падает на 2,1% - до 49,83 доллара за баррель марки Brent.
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россия, экономика

Курс евро поднялся выше 92 рублей

10:21 22.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск рос на 54 копейки - до 75,34 рубля, курс евро - на 51 копейку, до 92,04 рубля.
Стоимость нефти падает на 2,1% - до 49,83 доллара за баррель марки Brent.
 
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