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Курс евро поднялся выше 92 рублей
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:21
2020-12-22T10:21
2020-12-22T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск рос на 54 копейки - до 75,34 рубля, курс евро - на 51 копейку, до 92,04 рубля.Стоимость нефти падает на 2,1% - до 49,83 доллара за баррель марки Brent.
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