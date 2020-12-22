https://ria.ru/20201222/kurs-1590330384.html

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:21

2020-12-22T10:21

2020-12-22T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск рос на 54 копейки - до 75,34 рубля, курс евро - на 51 копейку, до 92,04 рубля.Стоимость нефти падает на 2,1% - до 49,83 доллара за баррель марки Brent.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика