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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/kraevskiy-1590336281.html
"Кардинал бедных" Краевский госпитализирован в Риме из-за COVID-19
"Кардинал бедных" Краевский госпитализирован в Риме из-за COVID-19
Глава службы Папских милостей 57-летний польский кардинал Конрад Краевский заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник вечером итальянские СМИ. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:47
2020-12-22T10:47
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
ватикан
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РИМ, 22 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава службы Папских милостей 57-летний польский кардинал Конрад Краевский заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник вечером итальянские СМИ.По данным информагентства Adnkronos, один из ближайших сотрудников папы Римского Франциска был госпитализирован в знаменитую столичную больницу "Агостино Джемелли". Согласно информации из ватиканских источников, сделанный перед этим кардиналу тест на коронавирус дал положительный результат. В клинике ему было диагностировано воспаление легких. Власти государства-города в настоящее время заняты выявлением лиц, которые в последнее время имели непосредственный контакт с кардиналом.Пока не известно, общался ли Краевский в последние дни с папой Франциском. Однако в минувшую пятницу кардинала видели разговаривавшим с понтификом во время одного из предрождественских мероприятий в Ватикане.Краевский был назначен на пост элемозинария папы Римского в 2013 году. Он курирует все вопросы, связанные с проведением многочисленных акций милосердия и благотворительности Святого престола. Кардинал не раз лично занимался раздачей помощи нуждающимся и бездомным в Риме, за что получил прозвище "кардинал бедных".Краевский – уже не первый член Кардинальской коллегии, который заразился коронавирусом. В марте заболевание COVID-19 перенес генеральный викарий Римской архиепархии кардинал Анджело Де Донатис, который также прошел курс лечения в клинике "Агостино Джемелли". В конце октября председатель Итальянской епископской конференции кардинал Гуалтьеро Бассетти также был инфицирован коронавирусом и длительное время провел в отделении интенсивной терапии. Оба этих случая закончились выздоровлением церковных иерархов.
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новости - религия и мировоззрение, ватикан

"Кардинал бедных" Краевский госпитализирован в Риме из-за COVID-19

10:47 22.12.2020
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПрохожие на одной из улиц в Риме
Прохожие на одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
РИМ, 22 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава службы Папских милостей 57-летний польский кардинал Конрад Краевский заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник вечером итальянские СМИ.
По данным информагентства Adnkronos, один из ближайших сотрудников папы Римского Франциска был госпитализирован в знаменитую столичную больницу "Агостино Джемелли". Согласно информации из ватиканских источников, сделанный перед этим кардиналу тест на коронавирус дал положительный результат. В клинике ему было диагностировано воспаление легких. Власти государства-города в настоящее время заняты выявлением лиц, которые в последнее время имели непосредственный контакт с кардиналом.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:28Религия и мировоззрение
Папа Франциск призвал сделать вакцину от COVID доступной для всех
Пока не известно, общался ли Краевский в последние дни с папой Франциском. Однако в минувшую пятницу кардинала видели разговаривавшим с понтификом во время одного из предрождественских мероприятий в Ватикане.
Краевский был назначен на пост элемозинария папы Римского в 2013 году. Он курирует все вопросы, связанные с проведением многочисленных акций милосердия и благотворительности Святого престола. Кардинал не раз лично занимался раздачей помощи нуждающимся и бездомным в Риме, за что получил прозвище "кардинал бедных".
Краевский – уже не первый член Кардинальской коллегии, который заразился коронавирусом. В марте заболевание COVID-19 перенес генеральный викарий Римской архиепархии кардинал Анджело Де Донатис, который также прошел курс лечения в клинике "Агостино Джемелли". В конце октября председатель Итальянской епископской конференции кардинал Гуалтьеро Бассетти также был инфицирован коронавирусом и длительное время провел в отделении интенсивной терапии. Оба этих случая закончились выздоровлением церковных иерархов.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВатикан
 
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