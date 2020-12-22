https://ria.ru/20201222/kovid-1590351932.html

Ученые рассказали, как обойтись без ИВЛ при лечении тяжелого COVID-19

Ученые рассказали, как обойтись без ИВЛ при лечении тяжелого COVID-19

Специалисты по высокогорной медицине из Боливии сравнили состояние тяжелых больных COVID-19 с острой горной болезнью, вызывающей отек легких, и предложили новые РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:41

2020-12-22T11:41

2020-12-22T11:41

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

боливия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Специалисты по высокогорной медицине из Боливии сравнили состояние тяжелых больных COVID-19 с острой горной болезнью, вызывающей отек легких, и предложили новые методы лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Reviews on Recent Clinical Trials.Первоначально врачи во всем мире предполагали, что поражение легких при COVID-19 связано с развитием пневмонии, аналогичной той, которую вызывал предыдущий коронавирус SARS-CoV. Однако по мере накопления клинических данных стало ясно, что картина поражения легких при новой коронавирусной инфекции совершенно иная.Ученые из ​​Института высокогорной легочной патологии в Ла-Пасе, Боливия, которые изучают горные болезни на протяжении более 50 лет, считают, что она очень похожа на пневмолиз (разрушение легких), вызванный гипоксемией — низким уровнем кислорода в крови.Вирус SARS-CoV-2 попадает в организм при дыхании и проходит через бронхи к поверхности альвеол воздушных мешков, где расположены пневмоциты — альвеолярные клетки легких, и их капилляры. Пневмоциты обеспечивают диффузию молекул кислорода к капиллярам, ​​где красные кровяные тельца захватывают и разносят их по всем тканям.SARS-CoV-2 проникает в пневмоциты через рецепторы ACE2, и внутри клеток начинается саморекпликация вирусной РНК. Пневмоциты в конечном итоге разрушаются, высвобождая всю реплицированную РНК SARS-CoV-2, которая инфицирует соседние клетки.Коронавирус постепенно распространяется, сокращая зону газообмена в легких. Это приводит к воспалению альвеол и поражению, аналогичному высокогорному отеку легких. Находящиеся на равнине пациенты с COVID-19 начинают чувствовать себя так, как если бы они находились на вершине Эвереста.Тем не менее, считают авторы, в их открытии есть хорошая новость. Высокогорный отек легких полностью обратим, так как он не вызывает разрушения самих альвеол. Однако, легкие при этом становятся очень хрупкими, и применять аппараты ИВЛ, подающие кислород под давлением, становится очень опасно. Даже при благоприятном исходе это, скорее всего, приведет к необратимому фиброзу — образованию рубцов в легких.Такая поврежденная ткань больше не будет использоваться для газообмена. Обычно организм при этом включает защитный механизм полиэритроцитемии — повышенной выработки красных кровяных телец — переносчиков кислорода гемоглобина. У жителей высокогорья, страдающих заболеваниями легких или другими нарушениями транспорта кислорода, это состояние известно как "хроническая горная болезнь".Исследователи предлагают вместо аппаратов ИВЛ использовать неинвазивную оксигенацию, а также эритропоэтин — гормон, естественным образом увеличивающий производство красных кровяных телец и защищающий сердце, мозг и сосуды от опасностей гипоксии.Исследователи считают, что основой лечебной стратегией должно остаться своевременное введение кислорода — оно уменьшает отек легких, а также сердечно-легочное переутомление. Также они предлагают использовать противовоспалительные и антикоагулянтные препараты, а при необходимости — антибиотиков для защиты от суперинфекции, противокашлевые и жаропонижающие средства.Идеальным средством лечения поражения легких при COVID-19, по мнению руководителя исследования профессора Густаво Зубиета-Каллеха (Gustavo Zubieta-Calleja), мог бы стать скафандр космического типа с электрическим вентилятором, подающим кислород, и фильтром биологической очистки, снижающим риск попадания извне других патогенов.

https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

https://ria.ru/20201215/kovid-1589325411.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, боливия